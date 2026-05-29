Felix Gall: “C’è ancora una grande giornata davanti a noi. Vingegaard sta già pensando al Tour”

L’americano Sepp Kuss si aggiudica la diciannovesima tappa del Giro d’Italia, Feltre-Alleghe (Piani di Pezzé) di 151 chilometri. L’americano parte sull’ultima salita e s’invola verso il traguardo precedendo il duo della Lidl-Trek formato da Derek Gee e Giulio Ciccone.

Felix Gall, dopo una giornata vissuta all’insegna di una condotta abbastanza prudente, tenta la sortita nel finale, ma il suo tentativo viene controllato in maniera agevole da Jonas Vingegaard che controlla senza alcun tipo di fatica. Il corridore austriaco della Decathlon CMA CGM Team nella tappa di domani dovrà difendere un vantaggio superiore al minuto su Jai Hindley e Thymen Arensman.

Le sensazioni al termine di una tappa molto dura: “Stamattina ho avvertito un po’ di tensione, ma è un buon segno. Sono anche riuscito a godermi un po’ il panorama sulla prima salita. L’ultima salita è stata poi durissima. Sono molto soddisfatto. C’è ancora una grande giornata davanti a noi“.

Sulla tappa odierna: “Era davvero molto importante lasciarci questa tappa alle spalle“. Gall, incoraggiato da molti connazionali, non ha voluto dare troppa importanza al fatto di aver preceduto Vingegaard: “Lui sta già pensando al Tour de France o alle vacanze estive“.