Davide Piganzoli mette la maglia bianca nel mirino. E Vingegaard lo sta lasciando libero…

Se un po’ di delusione per com’è andato il Giro d’Italia di Giulio Pellizzari resta, sicuramente i tifosi azzurri non possono non essere felici per le prestazioni di Davide Piganzoli in questa Corsa Rosa: verso il futuro il Bel Paese può puntare davvero in alto con il 23enne valtellinese.

Futuro sì, ma non solo. Domani infatti ci si gioca qualcosa comunque d’importante: l’obiettivo per Piganzoli nell’ultima tappa dura del Giro, la ventesima, con la doppia scalata a Piancavallo, è sicuramente quello di conquistare la Maglia Bianca di miglior giovane. L’arrivo di oggi ad Alleghe ha ancora premiato l’azzurro che è riuscito a guadagnare più di un minuto su Afonso Eulálio e adesso a dividere il corridore della Visma | Lease a Bike dal capitano della Bahrain – Victorious ci sono solo 1’03”.

Con Jonas Vingegaard che si fida molto dei suoi compagni e li lascia anche liberi dal lavoro (vista la Maglia Rosa quasi assicurata), domani potrebbe essere la giornata di Piganzoli che potrebbe addirittura provare ad attaccare per guadagnare una posizione in classifica e la vetta della classifica dei giovani.