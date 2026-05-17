24h Nürburgring, sarà una lotta solo Mercedes? Verstappen in vetta a 6h dalla fine

Winward Racing conclude la notte in vetta, le due Mercedes AMG GT3 EVO continuano a dettare il ritmo a sei ore dalla conclusione della 54ma ADAC RAVENOL 24h Nürburgring. Max Verstappen guida la prova controlla Luca Stolz, la lotta sembra riservata alle due vetture citate dopo diciotto ore di bagarre.

I due compagni di squadra non si sono risparmiati. L’auto n. 3 del campione del mondo di F1 ha sempre controllato la scena dopo l’incredibile lotta nella notte tra l’olandese e l’arrembante Maro Engel, apparentemente l’unico in grado di gestire l’alfiere dell’AMG GT3 EVO n. 3.

Vantaggio abissale sulla concorrenza, l’Aston Martin n. 34 Walkenhorst Motorsport di Mattia Drudi è virtualmente in zona podio. La compagine teutonica rischia però di dover cedere la posizione a Max Hesse (ROWE Racing BMW n. 99) per un’infrazione nell’ultimo tratto di pista con una bandiera gialla.

In gioco per un posto in Top5 anche la BMW M3 Touring n. 81, protagonista di un’escursione ad ‘Aremberg’ di Jens Kligmann. La vettura ha letteralmente dominato la scena nella specifia SP-X e per una diversa parte della manifestazione ha battagliato anche contro le Mercedes di Winward Racig.