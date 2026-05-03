Oscar Piastri: “Finale di gara all’attacco! Ci siamo avvicinati alle Mercedes, vogliamo continuare così”

Oscar Piastri sorride dopo aver concluso al terzo posto il Gran Premio di Miami, quarto appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2026. Sul tracciato della città della Florida, ricavato attorno all’Hard Rock Stadium, il pilota australiano ha sofferto a lungo nel corso della gara, salvo poi cambiare marcia nel finale e risalire fino al terzo gradino del podio.

La gara ha visto il successo di Andrea Kimi Antonelli che ha chiuso con 3.2 secondi su Lando Norris, mentre chiude il podio proprio Oscar Piastri a 27.0. Quarta posizione per George Russell a 43.0, quinta per Max Verstappen a 43.9, sesta per Charles Leclerc a 44.2. Settimo Lewis Hamilton a 53.7, ottavo Franco Colapinto a 1:01, quindi none e decime le Williams di Carlos Sainz e Alexander Albon.

Al termine della gara odierna il pilota del team McLaren ha raccontato le sue sensazioni nel corso delle interviste di rito oggi condotte da Jenson Button: “Nel complesso non un weekend semplice e lineare per noi ma mi tento stretto questo podio. Ieri purtroppo abbiamo pasticciato un po’ sia io sia Lando Norris nelle qualifiche ma avevamo capito che il passo gara sarebbe stato incoraggiante. La gara? Nella prima parte non ho fatto molto, mentre nel finale sono andato all’attacco totale. È stato bello, anche perché le condizioni erano complicate”.

Il nativo di Melbourne prosegue nella sua analisi: “Sicuramente abbiamo compiuto un bel passo in avanti tutti insieme. Abbiamo dimostrato che se prendiamo la posizione giusta in pista possiamo tenerla. In Giappone avevamo già fatto vedere che ci eravamo avvicinati, qui a Miami abbiamo fatto un ulteriore passo in avanti. Speriamo di ripeterci anche in Canada”.