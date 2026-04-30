F1, George Russell verso il GP di Miami: “Il cambio di regolamento? Penso sia ridicolo…”

George Russell sa di non poter più distrarsi e lo ha confermato nel corso della conferenza stampa che ha dato il via ufficiale del fine settimana del Gran Premio di Miami, quarto appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2026. Si torna in azione, finalmente, dopo oltre un mese di stop forzato e lo si farà sulla pista ricavata attorno all’Hard Rock Stadium della città della Florida. Come si ripartirà? Tutto sarà come visto nelle prime tre uscite oppure inizierà davvero una nuova stagione?

Giova ricordare poi, che il weekend statunitense proporrà il format con la Sprint Race, per cui sin dalla giornata di domani si inizierà a fare sul serio. Il pilota inglese arriva all’appuntamento di Miami dopo aver ceduto la vetta della classifica generale al suo compagno di squadra Andrea Kimi Antonelli. Il bolognese, infatti, comanda ora con 72 punti e 9 lunghezze di vantaggio proprio su George Russell. Una situazione che, per usare un eufemismo, non piace al pilota classe 1998 che proverà subito a rimettere le cose in chiaro all’interno del team di Brackley.

Nel corso della conferenza stampa odierna il pilota vincitore del Gran Premio d’Australia e della Sprint Race di Shanghai, ha iniziato dalle novità del regolamento che entreranno in vigore proprio in questo fine settimana: “Penso che tutto questo sia un po’ ridicolo. Non ha troppo senso modificare il regolamento tecnico ogni volta che qualcuno va in difficoltà. Ci siamo passati anche noi. Le regole sono uguali per tutti. Vanno accettate, conosciute e sedimentate. Sarebbe meglio andare avanti”.

Il pilota inglese chiude poi toccando altri due argomenti importanti. “Il rinnovo di contratto con Mercedes? Sono convinto che troveremo i parametri giusti per prolungare il nostro accordo. Le parole di Max Verstappen? Capisco le sue parole ma sono momenti. Speriamo che rimanga nel Circus. Un pilota come lui è fondamentale per la Formula Uno”.