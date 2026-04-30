Motor News torna con una nuova puntata dedicata alla ripartenza della Formula 1 dopo tre settimane di stop forzato. Beatrice Frangione e Luca Preti analizzano quanto accaduto nella prima parte del campionato e raccontano cosa è successo dietro le quinte durante questa lunga pausa, tra sviluppi tecnici, adattamenti e riflessioni dei team. Al centro dell’attenzione c’è la situazione Red Bull e le dichiarazioni di Max Verstappen, che ha lasciato intendere una certa mancanza di stimoli in questa stagione così rivoluzionata dal nuovo regolamento. I temi principali: Il bilancio della prima parte del Mondiale di Formula 1 Cosa è cambiato durante le tre settimane di pausa Il momento difficile della Red Bull Racing Le parole di Verstappen e il tema motivazionale L’impatto del nuovo regolamento sulla competitività Il nuovo regolamento ha davvero stravolto troppo la gestione della gara? Oppure è la mancanza di competitività a pesare sulla motivazione di Verstappen?