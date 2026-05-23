F1, Lando Norris: “Un buon terzo posto. Domani il meteo potrebbe complicare la gara”

Lando Norris è soddisfatto dopo aver messo a segno la terza prestazione nelle qualifiche del Gran Premio del Canada, sesto appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2026. Sullo splendido scenario del tracciato di Montreal, intitolato a Gilles Villeneuve abbiamo assistito al solito duello tra motorizzati Mercedes con il team color papaya che ha monopolizzato la seconda fila alle spalle delle imprendibili Frecce d’argento.

La pole position sulla pista canadese porta la firma di George Russell in 1:12.579 con 68 millesimi di vantaggio su Andrea Kimi Antonelli mentre è terzo proprio Lando Norris a 151. Quarta posizione per Oscar Piastri a 203 millesimi dalla vetta, quinta per Lewis Hamilton a 290, mentre in sesta troviamo Max Verstappen a 329. Settima posizione per Isack Hadjar a 357 davanti a Charles Leclerc a 398.

Al termine delle qualifiche il pilota del team di Woking ha raccontato le sue sensazioni nel corso delle interviste di rito: “A Montreal è sempre complicato riuscire a completare un giro impeccabile. Penso comunque che abbiamo fatto un buon lavoro. Un risultato che conferma quello che abbiamo fatto anche ieri. La gara? Ci attende un meteo decisamente complicato. Vedremo come andranno le cose. Di sicuro siamo dove volevamo essere e dove ci meritiamo”.