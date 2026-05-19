Europei tiro con l’arco oggi: orari 19 maggio, tv, streaming, italiani in gara

Antalya è pronta ad ospitare gli Europei 2026 di tiro con l’arco. L’evento continentale inizierà oggi subito con i ranking round di arco ricurvo e arco compound che andranno ad “apparecchiare” poi il tavolo per i tabelloni dei tornei individuali, a squadre e in Mixed Team.

Italia presente sulle linee di tiro turche con tutti i suoi effettivi. Ben 12 elementi: 6 nel ricurvo, 3 uomini e 3 donne, 6 nel compound, con medesima divisione. Mauro Nespoli, Federico Musolesi, Matteo Borsani, Tatiana Andreoli, Chiara Rebagliati, Roberta Di Francesco per il ricurvo, Michea Godano, Lorenzo Gubbini, Marco Morello, Elisa Roner, Giulia Di Nardo, Nicole Moccia per il compound.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, gli italiani in gara, il palinsesto tv e streaming della prima giornata degli Europei di tiro con l’arco 2026. Per queste sessioni non sono previste dirette né a livello televisivo né in diretta streaming.

CALENDARIO EUROPEI TIRO CON L’ARCO OGGI

Martedì 19 maggio

Ore 09.00-12.15 Qualificazioni arco ricurvo

Ore 14.00-17.15 Qualificazioni compound

PROGRAMMA EUROPEI TIRO CON L’ARCO OGGI: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: non prevista

EUROPEI TIRO CON L’ARCO 2026: GLI ITALIANI IN GARA OGGI

Arco Ricurvo: Mauro Nespoli, Federico Musolesi, Matteo Borsani, Tatiana Andreoli, Chiara Rebagliati, Roberta Di Francesco. Arco Compound: Michea Godano, Lorenzo Gubbini, Marco Morello, Elisa Roner, Giulia Di Nardo, Nicole Moccia.