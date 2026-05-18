Calendario Europei tiro con l’arco 2026: orari, programma, tv, streaming

Il momento tanto atteso è arrivato. Gli Europei 2026 di tiro con l’arco stanno per partire: dal 19 al 24 maggio via all’azione sulle linee di tiro turche di una delle città che sta diventando riferimento internazionale per la disciplina, ossia Antalya.

In palio titoli e medaglie, tanto per l’arco ricurvo quanto per il compound, fra contest individuali, a squadre e in Mixed Team, con l’Italia presente che proverà a giocare un ruolo da mina vagante con i suoi portacolori.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio delle sessioni, il palinsesto tv e streaming, di tutte le giornate degli Europei 2026 di tiro con l’arco. Le finali del 23 e del 24 maggio saranno trasmesse in streaming a pagamento sulla piattaforma Archery+, con OA Sport che ogni giorno vi fornirà la cronaca di quanto succederà nella kermesse turca

CALENDARIO EUROPEI 2026 TIRO CON L’ARCO

Martedì 19 maggio

Ore 09.00-12.15 Qualificazioni arco ricurvo

Ore 14.00-17.15 Qualificazioni compound

Mercoledì 20 maggio

Eliminatorie squadre e mixed team

Ore 09.15-09.45 Sedicesimi squadre maschili ricurvo

Ore 10.00-10.30 Sedicesimi squadre femminili ricurvo e maschili compound

Ore 10.45-11.15 Sedicesimi mixed team ricurvo

Ore 11.30-12.00 Sedicesimi mixed team compound

Eliminatorie individuali

Ore 14.15-15.00 1/48 individuale maschile ricurvo

Ore 15.15-16.00 1/24 individuale maschile ricurvo e femminile compound

Ore 16.15-17.00 1/48 individuale femminile ricurvo e maschile compound

Ore 17.15-18.00 1/24 individuale femminile ricurvo e maschile compound

Giovedì 21 maggio

Eliminatorie squadre

Ore 09.15-09.45 Ottavi squadre maschili ricurvo e femminili compound

Ore 09.45-10.15 Quarti squadre maschili ricurvo e femminili compound

Ore 10.15-10.45 Semifinali squadre maschili ricurvo e femminili compound

Ore 11.00-11.30 Ottavi squadre femminili ricurvo e maschili compound

Ore 11.30-12.00 Quarti squadre femminili ricurvo e maschili compound

Ore 12.00-12.30 Semifinali squadre femminili ricurvo e maschili compound

Eliminatorie mixed team

Ore 14.15-14.45 Ottavi mixed team ricurvo e compound

Ore 14.45-15.15 Quarti mixed team ricurvo e compound

Ore 15.15-15.45 Semifinali mixed team ricurvo e compound

Venerdì 22 maggio

Eliminatorie individuali

Ore 09.15-10.00 Sedicesimi individuali maschili ricurvo e femminili compound

Ore 10.00-10.35 Ottavi individuali maschili ricurvo e femminili compound

Ore 10.35-11.10 Quarti individuali maschili ricurvo e femminili compound

Ore 11.10-11.45 Semifinali individuali maschili ricurvo e femminili compound

Ore 14.15-15.00 Sedicesimi individuali femminili ricurvo e maschili compound

Ore 15.00-15.35 Ottavi individuali femminili ricurvo e maschili compound

Ore 15.35-16.10 Quarti individuali femminili ricurvo e maschili compound

Ore 16.10-16.45 Semifinali individuali femminili ricurvo e maschili compound

Sabato 23 maggio

Finali compound

Ore 10.02-10.27 Finale bronzo squadre femminili compound

Ore 10.27-10.52 Finale oro squadre femminili compound

Ore 11.00-11.25 Finale bronzo squadre maschili compound

Ore 11.25-11.50 Finale oro squadre maschili compound

Ore 14.02-14.22 Finale bronzo mixed team compound

Ore 14.22-14.42 Finale oro mixed team compound

Ore 14.50-15.05 Finale bronzo individuale femminile compound

Ore 15.05-15.20 Finale oro individuale femminile compound

Ore 15.28-15.43 Finale bronzo individuale maschile compound

Ore 15.43-15.58 Finale oro individuale maschile compound

Domenica 24 maggio

Finali ricurvo

Ore 10.02-10.27 Finale bronzo squadre femminili ricurvo

Ore 10.27-10.52 Finale oro squadre femminili ricurvo

Ore 11.00-11.25 Finale bronzo squadre maschili ricurvo

Ore 11.25-11.50 Finale oro squadre maschili ricurvo

Ore 14.02-14.22 Finale bronzo mixed team ricurvo

Ore 14.22-14.42 Finale oro mixed team ricurvo

Ore 14.50-15.05 Finale bronzo individuale femminile ricurvo

Ore 15.05-15.20 Finale oro individuale femminile ricurvo

Ore 15.28-15.43 Finale bronzo individuale maschile ricurvo

Ore 15.43-15.58 Finale oro individuale maschile ricurvo

PROGRAMMA EUROPEI 2026 TIRO CON L’ARCO: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Archery+ per le finali del 23 e del 24 maggio

Diretta testuale: OA Sport per tutte le partite dell’Italia.