Gemona del Friuli-Piancavallo, dove passa la tappa di domani del Giro d’Italia 2026: i paesi e le vie attraversate

Sabato 30 maggio si disputerà la ventesima tappa del Giro d’Italia 2026: una frazione di 200 km da Gemona del Friuli a Piancavallo. Penultima giornata di gara per la Corsa Rosa, spazio all’ultima frazione impegnativa: 3.750 metri di dislivello, arrivo in salita occasione conclusiva per fare saltare il banco. Al termine conosceremo ufficialmente il nome di chi alzerà al cielo il Trofeo Senza Fine e la composizione del podio, poi domenica ci sarà la passerella a Roma.

Dopo 132,7 km senza particolari difficoltà altimetriche (escluso il GPM di terza categoria di Clauzetto), si entrerà nel circuito conclusivo, che prevede l’ascesa di Piancavallo da affrontare due volte: 14,5 km al 7,8% di pendenza media con punte del 14%, dopo il primo transito ci saranno 13 km di discesa e 18 km in falsopiano, per poi cimentarsi con l’ultima salita del Giro d’Italia. La ventesima tappa del Giro d’Italia si snoda interamente in Friuli-Venezia Giulia, nelle province di Udine e Pordenone.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari di partenza e di arrivo, tutti i paesi e le località attraversate durante la Gemona del Friuli-Piancavallo, ventesima tappa del Giro d’Italia 2026. Riportata anche la cronotabella con gli orari di passaggio città per città, provincia per provincia: scopri quando il Giro d’Italia passa sotto casa tua.

CALENDARIO GEMONA DEL FRIULI-PIANCAVALLO, TAPPA GIRO D’ITALIA 2026

Sabato 30 maggio

Ore 11.00 Partenza

Ore 15.45-16.20 (circa) Arrivo

GEMONA DEL FRIULI-PIANCAVALLO, GIRO D’ITALIA 2026: COMUNI E PAESI ATTRAVERSATI

PROVINCIA DI UDINE: Gemona del Friuli, Venzone, Pioverno, Bordano, Braulins, Osoppo, Buja, Arlegna, Magnano in Riviera, Tarcento, Nimis, Tricesimo, Colloredo di Montalbano, Majano, Cornino, Forgaria nel Friuli, Ponte di Flagogna.

PROVINCIA DI PORDENONE: Anduins, Vito d’Asio, Clauzetto, Travesio, Meduno, Maniago, Montereale Valcellina, Aviano, Rifugio Bornass, Piancavallo, Lago di Barcis, Barcis, Montereale Valcellina, Aviano, Rifugio Bornass, Piancavallo.

PROGRAMMA TAPPA GIRO D’ITALIA 2026: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD fino alle ore 14.00 e a seguire su Rai 2, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.