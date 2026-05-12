WTA Roma 2026, in singolare scattano i quarti di finale. Impegno ceco per Errani/Paolini

Sarà una giornata dedicata ai quarti di finale in singolare nel WTA 1000 di Roma. La prima sfida è quella abbastanza a sorpresa tra Sorana Cirstea e Jelena Ostapenko, in quello che doveva essere il quadrante di riferimento di Aryna Sabalenka. La numero uno del mondo, però, si è fermata contro una strepitosa Cirstea e la rumena si è poi ripetuta nella giornata di ieri battendo anche la ceca Noskova. La lettone, invece, sembra essersi ritrovata e sul rosso è sempre avversaria decisamente insidiosa, come ha dimostrato nel suo ottavo contro la russa Kalinskaya, battuta veramente agevolmente.

In serata toccherà probabilmente al match più atteso, visto che scenderanno in campo Coco Gauff e Mirra Andreeva. L’americana è uscita vincitrice da un derby complicatissimo contro la giovane connazionale Iva Jovic; mentre la russa si conferma davvero tra le giocatrici più in forma del momento e ha sconfitto abbastanza comodamente la belga Elise Mertens. Gauff continua a trovarsi benissimo sulla terra rossa romana, dove ha fatto finale lo scorso anno, mentre Andreeva è reduce dalla vittoria di Linz, dalla semifinale a Stoccarda e dalla finale a Madrid.

Non solo il torneo singolare, ma anche quello di doppio, che è arrivato, però, agli ottavi e che è l’unico che interessa ai colori azzurri. Infatti sono ancora in corsa le campionesse in carica, Sara Errani e Jasmine Paolini. La coppia italiana oggi ha vinto il derby con Maduzzi/Paganetti per 6-4 6-3 ed oggi si prepara a vivere un’insidiosa sfida con la coppia composta dalle ceche Linda Noskova e Tereza Valentova. Serve una buona prestazione, visto che le ceche sono due ottime giocatrici e possono mettere in difficoltà le azzurre.

Non è una zona di tabellone facile quella delle teste di serie numero uno. Infatti in caso di vittoria per Errani/Paolini ci sarebbe la sfida contro la vincente del match tra due coppie decisamente esperte come quella tedesca-russa Siegemund/Pavlyuchenkova e quella australiana-americana Hunter/Pegula.