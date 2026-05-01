Equitazione: i Monaco Aces sbancano Shanghai nella Global Champions League. Camilli è secondo con Riesenbeck

La terza tappa della Global Champions League 2026 ha consegnato alla storia di questa stagione il suo verdetto. Sul tracciato di Shanghai, le squadre del circuito equestre di salto ostacoli più prestigioso al mondo si sono sfidate in due intense manche: ecco come sono andate le cose nel dettaglio.

A imporsi sono stati i Monaco Aces: il duo formato da Peder Fredricson (SV Vroom de la Pomme Z e Alcapone Des Carmille) e Yuri Mansur (Mister Jup e Vitiki) ha preceduto tutta la concorrenza facendo segnare il crono di 143.96, condito da 1 sola penalità complessiva.

Alle loro spalle, a completare il podio in seconda e terza piazza si sono rispettivamente sistemati, i Riesenbeck International di un Emanuele Camilli (Chacco’s Girlstar) falloso nel primo round (8) e “pulito” nel secondo segmento di gara, che hanno chiuso con 139.08 ma con 8 penalità, e i Basel Cosmopolitans (142.38 – 8 penalità).

Quarta piazza per i Rome Gladiators di Clara Pezzoli, con l’amazzone italiana in grado di coprire il primo giro (Hadewyn Van’t Ravennest) con il crono di 71.47 e 4 penalità, mentre i Riyadh Knights di Emanuele Gaudiano (bene l’azzurro in sella a Esteban de Hus, male il suo compagno Mathjis van Asten) si sono fermati alla 12esima casella.

La classifica generale della Global Champions League vede al momento in testa i Valkenswaard United, primi con 53.5 (oggi al 6° posto), inseguiti dai Cairo Pharaohs con 53 punti (oggi in 5a posizione) e dai Monaco Aces a 52.

Domenica 3 maggio sarà la volta del Global Champions Tour: dalla gara a squadre si passerà a quella individuale, mentre il prossimo evento in calendario sarà quello di Madrid, dal 15 al 17 maggio in terra iberica.