Equitazione, Germania in testa dopo il dressage nella Nations Cup di completo a Marbach

La prima tappa della Nations Cup 2026 di completo si è ufficialmente aperta a Marbach. Cavalieri e amazzoni sono stati coinvolti nella prova di dressage che ha restituito la classifica a squadre (e individuale), sul campo di gara tedesco.

Prima posizione per i padroni di casa della Germania: lo score di 81.6, formato dai 21.2 punti di Michael Jung (fischerChipmunk FRH), dai 29.1 di Libussa Lubbeke (Caramia FRH) e dai 30.9 di Julia Krajewski (Tullabeg Platinum). Alle spalle dei teutonici, in seconda e terza piazza, si trovano la Svezia a 94.3 e il Belgio a 100.5, in una classifica per Nazioni completata dalla Francia (102.7), dalla Svizzera (103.5) e dall’Austria (107.0).

Michael Jung (fischerChipmunk FRH) con il punteggio di 21.2 penalità guida in assoluto anche la classifica individuale: dietro di lui l’elvetico Felix Vogg (Colero) con 26.4, e la belga Lara de Liedekerke (Kiarado d’Arville), terza a 26.8. In un contest, che non prevedi binomi italiani al via, dopodomani – sabato 16 maggio – sarà il momento della prova imprevedibile del cross country.