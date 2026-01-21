Global Champions League e Global Champions Tour: definito il calendario 2026

Il 2026 della Global Champions League e del Global Champions Tour è in rampa di lancio. Il board organizzatore delle manifestazioni di salto ostacoli più famose al mondo ha infatti reso noto il calendario per la stagione che partirà fra qualche mese.

Ben 17 gli appuntamenti in calendario, sparsi in giro per il mondo: si parte, fra prova a squadre e gara individuale, nel fine settimana del 4-7 marzo a Doha, in Qatar, per finire con i Playoff a Riyadh, in Arabia Saudita, dal 18 al 21 novembre.

Nel mezzo tantissimi weekend fra Nord America, Asia Europa (con la tappa di Roma prevista per il 9–11 ottobre) e Africa.

Di seguito l’elenco completo delle tappe della Global Champions League e del Global Champions Tour 2026

Doha (Qatar) | 4–7 marzo

Miami Beach (USA) | 3–5 aprile

Città del Messico (Messico) | 16–19 aprile

Shanghai (Cina) | 1–3 maggio

Madrid (Spagna) | 15–17 maggio

Cannes (Francia) | 4–6 giugno

St. Tropez (Francia) | 11–13 giugno

Parigi (Francia) | 19–21 giugno

Monaco (Principato di Monaco) | 2–4 luglio

Riesenbeck (Germania) | 16–19 luglio

Londra (Regno Unito) | 7–9 agosto

Valkenswaard (Paesi Bassi) | 4–6 settembre

Vienna (Austria – da confermare) | 24–27 settembre

Roma (Italia) | 9–11 ottobre

Cairo (Egitto) | 22–24 ottobre

Rabat (Marocco) – Finali | 30 ottobre – 1 novembre

Riyadh (Arabia Saudita) – GC Playoffs | 18–21 novembre