Global Champions League e Global Champions Tour: definito il calendario 2026
Il 2026 della Global Champions League e del Global Champions Tour è in rampa di lancio. Il board organizzatore delle manifestazioni di salto ostacoli più famose al mondo ha infatti reso noto il calendario per la stagione che partirà fra qualche mese.
Ben 17 gli appuntamenti in calendario, sparsi in giro per il mondo: si parte, fra prova a squadre e gara individuale, nel fine settimana del 4-7 marzo a Doha, in Qatar, per finire con i Playoff a Riyadh, in Arabia Saudita, dal 18 al 21 novembre.
Nel mezzo tantissimi weekend fra Nord America, Asia Europa (con la tappa di Roma prevista per il 9–11 ottobre) e Africa.
Di seguito l’elenco completo delle tappe della Global Champions League e del Global Champions Tour 2026
Doha (Qatar) | 4–7 marzo
Miami Beach (USA) | 3–5 aprile
Città del Messico (Messico) | 16–19 aprile
Shanghai (Cina) | 1–3 maggio
Madrid (Spagna) | 15–17 maggio
Cannes (Francia) | 4–6 giugno
St. Tropez (Francia) | 11–13 giugno
Parigi (Francia) | 19–21 giugno
Monaco (Principato di Monaco) | 2–4 luglio
Riesenbeck (Germania) | 16–19 luglio
Londra (Regno Unito) | 7–9 agosto
Valkenswaard (Paesi Bassi) | 4–6 settembre
Vienna (Austria – da confermare) | 24–27 settembre
Roma (Italia) | 9–11 ottobre
Cairo (Egitto) | 22–24 ottobre
Rabat (Marocco) – Finali | 30 ottobre – 1 novembre
Riyadh (Arabia Saudita) – GC Playoffs | 18–21 novembre