Equitazione: Giuseppe Rolli è il nuovo campione italiano di salto ostacoli

La 60esima edizione dei Campionati Italiani di salto ostacoli, tenutisi all’Arezzo Equestrian Centre, hanno consegnato alla storia il loro verdetto. La corona tricolore 2026 è andata infatti a Giuseppe Rolli.

In sella al suo Arezzo Equestrian Centre, il cavaliere si è imposto al termine di tre giorni davvero intensi che l’hanno visto chiudere complessivamente con 5 penalità andando a precedere Francesca Ciriesi, seconda con 11.15 penalità (Cash Royal 4), e Lorenzo Argentano, terzo con 14.27 penalità (montante Corna Boy).

Per effetto di questi risultati, i tre concorrenti ottengono – di diritto – l’ingresso nella lista dei convocati per il Piazza di Siena di Roma, che si terrà a Villa Borghese dal 27 al 31 maggio.

“È stato un evento entusiasmante – ha spiegato il Presidente FISE Avv. Marco Di Paola – in cui il talento e la risolutezza dei nostri binomi sono emersi con forza in queste giornate di Campionati Italiani di ostacoli. Desidero complimentarmi con gli atleti che sono scesi in campo, regalandoci giornate di grande sport: i successi di oggi non valgono solo il titolo nazionale, ma aprono ufficialmente le porte dello CSIO di Roma Piazza di Siena, Master d’Inzeo per i primi tre classificati dell’Assoluto e per il primo classificato dell’Under 25. Siamo nel pieno di un’annata molto sfidante, dove l’obiettivo prioritario saranno i FEI World Championships di Aachen 2026, tappa fondamentale per costruire il nostro cammino verso i Giochi Olimpici di Los Angeles 2028”