Equitazione: Giacomo Bassi e due irlandesi brillano nel sabato del Piazza di Siena

La penultima giornata di gare al Piazza di Siena 2026, dopo la spettacolare Coppa delle Nazioni di ieri e prima del Gran Premio Roma di domani, si è ufficialmente conclusa sui campi di gara di Villa Borghese. Un sabato 30 maggio caratterizzato da 3 concorsi: ecco come sono andate le cose nello specifico.

CSIO5* – 1.45m – Table A against the clock

L’irlandese Jordan Coyle (montante King Kannan GP) si impone col percorso netto facendo fermare il cronometro a 55.60. Podio che viene completato dal tedesco Christian Ahlmann, secondo a 56.16 (su Vivario JL Z), terza l’azzurra Giulia Martinengo Marquet col crono di 56.35 (Ho Plaisir Mercoeur).

CSIO5* – 1.55m – Table A with Jump-Off

Anche qui è Irlanda: Tom Wachman (Do it Easy) trova l’acuto con doppio percorso netto e il tempo vincente di 35.95. Secondo posto per l’attesissima amazzone francese Nina Mallevaey (My Clementine – 36.26), terza piazza invece per il forte tedesco Richard Vogel (Cloudio) a 36.58.

CSIO5* – Six Bar

A fare festa è Giacomo Bassi: il cavaliere azzurro in sella al suo Milles trova ripetutamente i percorsi netti che gli consegnano il successo, davanti a Lorenzo De Luca, secondo montando Baskin Smooth Diamond, e il belga Thibeau Spits, terzo assieme a Jazzy Des Dames.