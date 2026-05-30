Equitazione: a Bicton comanda ancora la Gran Bretagna nel completo. Domani il cross country

La seconda giornata della tappa numero 2 della Nations Cup 2026 di completo è andata in archivio a Bicton, nel Regno Unito, dove cavalieri e amazzoni insieme ai loro cavalli si sono impegnati nella prova di salto ostacoli.

A comandare è sempre la Gran Bretagna: la formazione padrona di casa ha messo insieme uno score complessivo di 91.8 penalità. Un punteggio, quello del trio formato da Kirsty Chabert-Tom McEven-Laura Collet, che consente ai britannici di comandare saldamente la graduatoria.

Al secondo e al terzo posto infatti, si sono sistemati: gli Stati Uniti, al momento a 107.7, e la Nuova Zelanda, a 115.3; Irlanda, quarta e ultima, con 119.8 penalità.

Domani, domenica 31 maggio, è in programma la prova decisiva: quella del cross country che potrà confermare o ribaltare le sorti del concorso.