Antropova schiacciatrice con l’Italia! Velasco lancia il nuovo schema tattico con Egonu opposto: “Solo il doppio cambio un peccato”

L’Italia ha dominato le ultime due stagioni di volley femminile a livello internazionale, conquistando la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Parigi 2024, vincendo i Mondiali 2025 e alzando al cielo la Nations League per due edizioni consecutive. La nostra Nazionale è stata semplicemente impeccabile ed è forte di una striscia aperta di 36 affermazioni consecutive in incontri ufficiali, a ulteriore riprova dell’enorme caratura tecnica raggiunta da questo gruppo.

I sigilli conseguiti al tie-break contro Brasile e Turchia tra semifinale e atto conclusivo dell’ultima rassegna iridata hanno certificato lo spessore agonistico di un gruppo che ha già scritto la storia e che guarda al futuro con ottimismo, tra gli Europei 2026, i Mondiali 2027 e le Olimpiadi di Los Angeles 2028. Una delle armi tattiche più interessanti adottate dal CT Julio Velasco è stata l’alternanza tra gli opposti Paola Egonu ed Ekaterina Antropova, che ha più volte mandato in confusione le avversarie.

Egonu incominciava i vari set e in corso d’opera veniva sostituita da Antropova, variando così le soluzioni offensive e rendendo meno leggibile il gioco delle azzurre. Non c’è però mai stata l’occasione di ammirarle in campo insieme e l’ipotesi di schierare Ekaterina come schiacciatrice, in modo da poter contare contemporaneamente su due bocche di fuoco stellari, è stata più volte tirata in ballo, ma mai effettivamente adottata.

Per l’estate ormai alle porte, però, il Guru sembra intenzionato a operare delle interessanti novità e a dare nuova forma alla Nazionale. Julio Velasco ne ha parlato in un’intervista concessa al Quotidiano Nazionale, svelando i propri piani: “Voglio provare a fare giocare Antropova come schiacciatrice, per diversi motivi. Dobbiamo vedere: lei lo ha fatto solo da molto giovane, ma è un peccato fare solo il doppio cambio con una giocatrice così. Vediamo se funziona. Lei ha dato la disponibilità, è un cambiamento che mi incuriosisce“.

Chiaramente l’Italia risulterebbe un po’ più scoperta in ricezione, ma ne guadagnerebbe nella gestione della palla alta in attacco. Ne sapremo di più in Nations League, anche se Paola Egonu e la palleggiatrice Alessia Orro (direttamente interessata da questo cambio, visto che sarà la miglior giocatrice degli ultimi Mondiali a dover alzare per due attaccanti di questo calibro) non saranno subito in gruppo a inizio estate e dovrebbero rientrare più tardi in vista degli Europei, dove tra l’altro verrà assegnato il primo pass per i Giochi di Los Angeles.