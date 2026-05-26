Matteo Arnaldi scala il ranking ATP: serve un altro sforzo a Parigi per tornare in top100

Matteo Arnaldi ha sconfitto l’olandese Tallon Griekspoor in occasione del suo debutto al Roland Garros, imponendosi in rimonta con il punteggio di 6-7(9), 6-3, 7-6(6), 6-3 e qualificandosi così al secondo turno sulla terra rossa di Parigi. Dopo aver regolato la testa di serie numero 29 del tabellone, il tennista italiano può proseguire la propria avventura nel secondo Slam della stagione e ora se la dovrà vedere contro il greco Stefanos Tsitsipas.

Il 25enne ligure sembra essere in ripresa dopo aver vinto il Challenger di Cagliari ed essersi spinto fino ai sedicesimi di finale degli Internazionali d’Italia, ora cercherà di farsi ulteriormente strada in un contesto a lui favorevole. Intanto l’azzurro ha guadagnato 50 punti e può così proseguire la scalata nel ranking ATP, con il chiaro intento di ritrovare la forma dei giorni migliori e ambire alle posizioni nobili della graduatoria internazionale.

Matteo Arnaldi ha così onorato la cambiale in essere e al momento si trova virtualmente al 104mo posto della classifica mondiale con 586 punti all’attivo. Per rientrare nella top-100 servirebbe un ulteriore sforzo: se dovesse battere Tsitsipas incamererebbe altri 50 punti, volerebbe a quota 636 e diventerebbe virtualmente numero 89 del mondo, tra l’altro scavalcherebbe Matteo Berrettini se il romano non dovesse battere il francese Arthur Rinderknech.

RANKING ATP MATTEO ARNALDI

Ranking ATP virtuale con il secondo turno al Roland Garros: 104mo con 586 punti.

Ranking ATP virtuale con l’eventuale terzo turno al Roland Garros: 89mo con 636 punti.

Ranking ATP virtuale con gli eventuali ottavi al Roland Garros: 80mo con 736 punti.