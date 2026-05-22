Max Verstappen allontana il ritiro dalla F1: “Le nuove regole stanno andando nella direzione giusta”

Max Verstappen, per il momento, allontana la “minaccia” di ritirarsi dalla Formula Uno. Il quattro volte campione del mondo, dopo un inizio di stagione con pochissimi risultati e tante critiche al regolamento della massima categoria del motorsport, sembra avere cambiato le proprie idee. Le novità decise prima del weekend di Miami, a quanto pare, sono andate nella direzione del pilota olandese che temeva di vedere del tutto snaturata la filosofia della F1.

Il pilota del team Red Bull, come ben sappiamo, è uno che ama correre e le sfide, tanto da cercare sempre nuovi stimoli tra un weekend di gara e l’altro. Dopotutto nel fine settimana scorso lo abbiamo visto impegnato al Nurburgring nella 24 Ore. Un evento che aveva portato diversi addetti ai lavori a pensare che davvero Super Max potesse presto chiudere la sua avventura in Formula Uno (ha un contratto ancora in essere con il team di Milton Keynes fino al 2028) per dedicarsi ad altro.

Secondo quanto riferito dallo stesso nativo di Hasselt, questa eventualità è al momento più lontana. “Sicuramente si sta andando in una direzione molto positiva. Credo che sia il minimo che speravo e trovo davvero positivo che stiano lavorando in questa direzione. È sicuramente ciò di cui anche lo sport ha bisogno. Personalmente mi piace pensare che la Formula 1 debba essere un buon prodotto, e questa direzione sicuramente migliorerà il prodotto”. (Fonte: Motorsport.com).

L’olandese entra più nel dettaglio: “Questo significa che sono più felice ed è esattamente ciò che voglio, ovvero, poter continuare a correre in Formula 1. Per il resto sono contento di essere dove sono, vedo che il team sta davvero progredendo ed è anche molto emozionante vivere questa fase. Per quanto mi riguarda, la mia intenzione è sempre stata quella di voler continuare a correre in Formula 1, ma allo stesso tempo ho sempre desiderato vedere dei cambiamenti. E credo che quelli che stanno valutando siano decisamente molto positivi, quasi un ritorno alla normalità. Quindi va bene. È solo il prodotto che conta. E penso che il prodotto sia destinato a migliorare se queste modifiche verranno confermate. Mi aspetto che il divertimento torni ad essere molto maggiore rispetto a quello attuale. Dobbiamo aspettare e vedere fino a quando il tutto non sarà annunciato ufficialmente ma sicuramente è qualcosa che deve succedere”.