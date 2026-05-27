Giro d’Italia 2026, la tappa di domani Fai della Paganella-Pieve di Soligo: percorso, orari, tv

Siamo all’ultimo step prima della battaglia finale. La gara ha già trovato il suo padrone, ma le prossime due tappe di montagna saranno decisive per decidere chi conquisterà gli altri due gradini del podio. Il Giro d’Italia riparte con la diciottesima tappa, Fai della Paganella-Pieve di Soligo di 171 chilometri.

PERCORSO

I ciclisti affrontano una frazione contraddistinta da un percorso con il susseguirsi di costanti ondulazioni dall’inizio alla fine. La prima difficoltà di giornata sarà il Fastro, salita di terza categoria lunga 3,2 chilometri con pendenza media del 3,9%. La gara prosegue poi fino al traguardo intermedio di Guia e al chilometro Red Bull posizionato al chilometro 154,3.

Le brevi salite di Combai e Tarzo precedono il Muro di Ca’ del Poggio, salita di quarta categoria di 1,1 chilometri con pendenza media dell’11,3% posizionata a nove chilometri dall’arrivo e ideale trampolino di lancio per chi vuole provare a sferrare il suo attacco. Negli ultimi chilometri si affronta una lieve discesa; nell’ultimo ci sono due curve e l’ultima proietta i corridori sul rettilineo d’arrivo in leggera salita.

ALTIMETRIA

PROGRAMMA

Giovedì 28 maggio – Diciottesima tappa Fai della Paganella-Pieve di Soligo (171 km)

Orario di partenza: 13.15

Orario di arrivo: 17.15 circa

DOVE VEDERE LA DICIOTTESIMA TAPPA DEL GIRO D’ITALIA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD dalle 13:15; Rai 2 dalle 14:05

Diretta streaming: RaiPlay, Eurosport 1, DAZN, Discovery Plus e HBO Max

Diretta Live testuale: OA Sport