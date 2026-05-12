Come è cambiato il tabellone di Sinner a Roma: le teste di serie superstiti e una possibile doppia insidia russa

Jannik Sinner è atteso oggi sul Centrale del Foro Italico nel derby con Andrea Pellegrino che mette in palio un posto ai quarti di finale degli Internazionali d’Italia 2026. Il numero uno al mondo parte ovviamente con tutti i favori del pronostico contro il 29enne pugliese proveniente dalle qualificazioni e al debutto assoluto nel tabellone principale di un Masters 1000.

In caso di successo, il percorso del fuoriclasse altoatesino proseguirebbe giovedì 14 maggio contro il vincente della sfida odierna tra il russo Andrey Rublev (n.12 del seeding) e l’esperto georgiano Nikoloz Basilashvili, capaci di sconfiggere ai sedicesimi rispettivamente lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina e lo statunitense Brandon Nakashima.

Proiettandoci poi all’eventuale semifinale, l’avversario di Sinner verrebbe fuori da uno spicchio di tabellone ormai apertissimo in cui figura una sola testa di serie che risponde al nome di Daniil Medvedev (n.7 del seeding ed ex vincitore di questo torneo, seppur mai del tutto a suo agio sulla terra battuta) insieme agli outsider Martin Landaluce, Hamad Medjedovic e Thiago Agustin Tirante.

Per l’evoluzione che ha avuto il Masters 1000 romano nei primi turni, sono rimasti ormai tutti nella parte bassa del tabellone i big sulla carta più competitivi in questo contesto. Alla vigilia degli ottavi di finale restavano infatti ancora in gioco il n.2 del seeding Alexander Zverev, il n.8 Lorenzo Musetti, il n.13 Karen Khachanov, un grande terraiolo come Casper Ruud ed i giovani talenti in rampa di lancio Learner Tien e soprattutto Rafael Jodar.