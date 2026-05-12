Quante settimane da n.1 per Jannik Sinner e chi potrà agganciare a breve nella classifica dei migliori di sempre

Dopo la cocente sconfitta con Novak Djokovic agli Australian Open e la sorprendente battuta d’arresto in quel di Doha contro Jakub Mensik ad inizio stagione, Jannik Sinner ha cambiato passo non perdendo più una partita e collezionando una striscia di 25 vittorie consecutive in singolare. Nello specifico il fuoriclasse azzurro ha trionfato nei Masters 1000 di Indian Wells, Miami, Montecarlo e Madrid, qualificandosi inoltre per gli ottavi di finale a Roma.

Un ruolino di marcia a dir poco impressionante, che ha consentito al tennista altoatesino di tornare lo scorso 13 aprile in vetta alla classifica ATP dopo aver ceduto per pochi mesi la prima posizione al suo grande rivale Carlos Alcaraz a cavallo tra il 2025 ed il 2026. Complice l’infortunio del murciano, che ha giocato in pratica solamente a Montecarlo saltando poi il resto della stagione sul rosso, il vantaggio di Jannik nel ranking sta aumentando a dismisura rendendo sempre più solida la sua leadership.

Al termine degli Internazionali d’Italia Sinner raggiungerà quota 72 settimane (non consecutive) da numero uno al mondo, agganciando lo svedese Stefan Edberg all’undicesimo posto della graduatoria all-time, ma in realtà il nativo di San Candido è già sicuro di restare sul trono almeno fino al giorno della finale di Wimbledon. Le possibilità di mantenere la testa del ranking ATP anche dopo i Championships sono comunque molto elevate, il che proietterebbe l’italiano nella top10 di sempre con 80 settimane da numero 1 del tennis mondiale (al decimo posto c’è attualmente l’australiano Lleyton Hewitt proprio con 80).

Per scalare ulteriormente questa prestigiosa classifica bisognerà attendere poi nella migliore delle ipotesi la conclusione della stagione 2026, con l’inseguimento alle 101 settimane di Andre Agassi (9° all-time) che potrebbe completarsi il 7 dicembre.