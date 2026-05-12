CiclismoGiro d'ItaliaStrada
Classifica Giro d’Italia 2026: Giulio Ciccone in maglia rosa! Pellizzari guadagna 4″ su Vingegaard
L’edizione numero 109 del Giro d’Italia di ciclismo su strada è sbarcata nel Bel Paese dopo il primo giorno di riposo ed il trasferimento dalla Bulgaria: la quarta tappa, con partenza da Catanzaro ed arrivo a Cosenza dopo 138 km, viene vinta dal ciclista dell’Ecuador Jhonatan Narvaez (UAE Team Emirates – XRG).
In classifica generale balza al comando l’azzurro Giulio Ciccone, alfiere della Lidl – Trek, terzo quest’oggi nella tappa calabrese, che guida con 4″ di margine sull’elvetico Jan Christen (UAE Team Emirates – XRG), secondo, sul tedesco Florian Stork (Tudor Pro Cycling Team), terzo, e sul colombiano Egan Bernal (Netcompany INEOS).
A 6″ ci sono il neerlandese Thymen Arensman (Netcompany INEOS), quinto, e l’altro azzurro Giulio Pellizzari (Red Bull – BORA – hansgrohe), sesto, mentre dalla settima posizione in giù è nutrito il gruppo di atleti a 10″, tra i quali c’è anche il danese Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike), 11°. Pellizzari ha guadagnato 4″ su Vingegaard grazie all’abbuono al chilometro Red Bull (2° alle spalle di Christen).
CLASSIFICA GIRO D’ITALIA 2026 (4A TAPPA)
1 4 Ciccone Giulio Lidl-Trek 16:18:51
2 4 Christen Jan UAE Team Emirates-XRG + 04
3 1 Stork Florian Tudor Pro Cycling Team + 04
4 1 Bernal Egan Netcompany INEOS Cycling Team + 04
5 1 Arensman Thymen Netcompany INEOS Cycling Team + 06
6 25 Pellizzari Giulio Red Bull-BORA-hansgrohe + 06
7 3 Van Eetvelt Lennert Lotto-Intermarché + 10
8 1 Mas Enric Movistar Team + 10
9 6 Beloki Markel EF Education-EasyPost + 10
10 3 Hirt Jan NSN Cycling Team + 10
11 8 Vingegaard Jonas Team Visma | Lease a Bike + 10
12 2 Zana Filippo Soudal Quick-Step + 10
13 7 Caruso Damiano Bahrain Victorious + 10
14 2 Rubio Einer Movistar Team + 10
15 8 Hindley Jai Red Bull-BORA-hansgrohe + 10
16 6 Engelhardt Felix Team Jayco-AlUla + 10
17 4 Cepeda Alexander EF Education-EasyPost + 10
18 7 O’Connor Ben Team Jayco-AlUla + 10
19 5 Rondel Mathys Tudor Pro Cycling Team + 10
20 6 Piganzoli Davide Team Visma | Lease a Bike + 10
21 6 Storer Michael Tudor Pro Cycling Team + 10
22 7 Sobrero Matteo Lidl-Trek + 10
23 7 Gall Felix Decathlon CMA CGM Team + 10
24 8 Aleotti Giovanni Red Bull-BORA-hansgrohe + 10
25 9 Kench Josh Groupama-FDJ United + 10
26 10 Aular Orluis Movistar Team + 01:05
27 11 Raccagni Noviero Andrea Soudal Quick-Step + 01:11
28 16 Pinarello Alessandro NSN Cycling Team + 01:11
29 19 Ulissi Diego XDS Astana Team + 01:11
30 17 Gee-West Derek Lidl-Trek + 01:11
31 23 Eulalio Afonso Bahrain Victorious + 01:11
32 18 Lemmen Bart Team Visma | Lease a Bike + 01:11
33 19 Zwiehoff Ben Red Bull-BORA-hansgrohe + 01:11
34 23 Poels Wout Unibet Rose Rockets + 01:11
35 20 Kuss Sepp Team Visma | Lease a Bike + 01:11
36 22 de la Cruz David Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team + 01:11
37 24 Harper Chris Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team + 01:11
38 33 Turner Ben Netcompany INEOS Cycling Team + 02:15
39 44 Campenaerts Victor Team Visma | Lease a Bike + 02:15
40 44 Mühlberger Gregor Decathlon CMA CGM Team + 02:15
41 33 Kulset Johannes Uno-X Mobility + 03:05
42 31 Scaroni Christian XDS Astana Team + 03:05
43 25 Rafferty Darren EF Education-EasyPost + 03:05
44 27 Romo Javier Movistar Team + 03:05
45 17 López Martin XDS Astana Team + 03:05
46 13 Leknessund Andreas Uno-X Mobility + 03:05
47 29 Oliveira Nelson Movistar Team + 03:25
48 8 Segaert Alec Bahrain Victorious + 04:06
49 4 Vlasov Aleksandr Red Bull-BORA-hansgrohe + 04:06
50 4 Crescioli Ludovico Team Polti VisitMalta + 04:06
51 2 Sheffield Magnus Netcompany INEOS Cycling Team + 04:06
52 4 Barta William Tudor Pro Cycling Team + 04:06
53 7 Arrieta Igor UAE Team Emirates-XRG + 04:06
54 10 Tarozzi Manuele Bardiani-CSF 7 Saber + 04:58
55 11 Tonelli Alessandro Team Polti VisitMalta + 05:08
56 14 Zukowsky Nickolas Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team + 05:10
57 16 Zambanini Edoardo Bahrain Victorious + 05:10
58 16 Bouwman Koen Team Jayco-AlUla + 05:10
59 16 Strong Corbin NSN Cycling Team + 05:10
60 17 Gualdi Simone Lotto-Intermarché + 05:10
61 21 Schultz Nick NSN Cycling Team + 05:10
62 24 Larsen Niklas Unibet Rose Rockets + 05:10
63 31 Narvaez Jhonatan UAE Team Emirates-XRG + 05:26
64 31 Valgren Michael EF Education-EasyPost + 05:36
65 53 Lopez Juan Pedro Movistar Team + 07:47
66 27 Aerts Toon Lotto-Intermarché + 08:31
67 31 Milesi Lorenzo Movistar Team + 08:31
68 31 Christen Fabio Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team + 08:31
69 33 Haig Jack Netcompany INEOS Cycling Team + 08:31
70 63 Tjøtta Martin Uno-X Mobility + 08:34
71 36 Lund Andresen Tobias Decathlon CMA CGM Team + 08:42
72 21 Scotson Callum Decathlon CMA CGM Team + 08:48
73 20 Busatto Francesco Alpecin-Premier Tech + 08:48
74 37 Pesenti Thomas Team Polti VisitMalta + 09:35
75 34 Løland Sakarias Koller Uno-X Mobility + 09:35
76 33 Hatherly Alan Team Jayco-AlUla + 09:35
77 1 Rolland Brieuc Groupama-FDJ United + 09:52
78 16 Kubis Lukas Unibet Rose Rockets + 10:02
79 49 Ganna Filippo Netcompany INEOS Cycling Team + 10:09
80 17 Magnier Paul Soudal Quick-Step + 10:19
81 16 Milan Jonathan Lidl-Trek + 10:33
82 13 Paletti Luca Bardiani-CSF 7 Saber + 10:39
83 4 Warbasse Lawrence Tudor Pro Cycling Team + 10:39
84 1 Staune-Mittet Johannes Decathlon CMA CGM Team + 10:39
85 84 Silva Thomas XDS Astana Team + 12:16
86 1 Rutsch Jonas Lotto-Intermarché + 12:51
87 2 Marcellusi Martin Bardiani-CSF 7 Saber + 12:51
88 2 Barguil Warren Team Picnic PostNL + 12:51
89 50 Garofoli Gianmarco Soudal Quick-Step + 13:27
90 48 Mifsud Andrea Team Polti VisitMalta + 13:27
91 Pedersen Rasmus Søjberg Decathlon CMA CGM Team + 13:37
92 5 Huens Axel Groupama-FDJ United + 14:00
93 8 Moscon Gianni Red Bull-BORA-hansgrohe + 14:00
94 22 Rota Lorenzo Lotto-Intermarché + 14:31
95 15 Bayer Tobias Alpecin-Premier Tech + 14:31
96 60 Hoelgaard Markus Uno-X Mobility + 14:38
97 26 Bax Sjoerd Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team + 14:51
98 39 Leemreize Gijs Team Picnic PostNL + 15:18
99 5 García Cortina Iván Movistar Team + 15:19
100 11 Stannard Robert Bahrain Victorious + 15:38
101 9 Magli Filippo Bardiani-CSF 7 Saber + 15:38
102 11 Stuyven Jasper Soudal Quick-Step + 15:38
103 15 Miholjevic Fran Bahrain Victorious + 15:38
104 16 Dversnes Fredrik Uno-X Mobility + 15:38
105 14 Svestad-Bårdseng Embret Netcompany INEOS Cycling Team + 15:38
106 18 Naesen Oliver Decathlon CMA CGM Team + 15:38
107 27 Donovan Mark Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team + 15:38
108 25 Juul-Jensen Christopher Team Jayco-AlUla + 15:38
109 27 Van den Bossche Fabio Soudal Quick-Step + 16:03
110 43 González David Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team + 16:22
111 43 Tsvetkov Nikita Bardiani-CSF 7 Saber + 16:22
112 31 Denz Nico Red Bull-BORA-hansgrohe + 16:22
113 25 Rojas Vicente Bardiani-CSF 7 Saber + 16:43
114 50 Bais Mattia Team Polti VisitMalta + 16:51
115 27 Paasschens Mathijs Bahrain Victorious + 17:35
116 29 Turconi Filippo Bardiani-CSF 7 Saber + 17:48
117 21 Barthe Cyril Groupama-FDJ United + 17:52
118 15 Ghebreigzabhier Amanuel Lidl-Trek + 17:52
119 31 Bjerg Mikkel UAE Team Emirates-XRG + 18:16
120 12 Morgado António UAE Team Emirates-XRG + 19:28
121 12 Ackermann Pascal Team Jayco-AlUla + 19:30
122 8 Maestri Mirco Team Polti VisitMalta + 19:30
123 8 Donaldson Robert Team Jayco-AlUla + 19:30
124 8 Consonni Simone Lidl-Trek + 19:30
125 1 Bettiol Alberto XDS Astana Team + 19:30
126 1 Jacobs Johan Groupama-FDJ United + 19:30
127 35 Mihkels Madis EF Education-EasyPost + 19:43
128 28 van Dijke Mick Red Bull-BORA-hansgrohe + 19:43
129 8 Bastiaens Ayco Soudal Quick-Step + 20:11
130 25 Sevilla Diego Team Polti VisitMalta + 21:13
131 25 Vernon Ethan NSN Cycling Team + 21:17
132 20 Gudmestad Tord Decathlon CMA CGM Team + 21:21
133 16 van Gestel Dries Soudal Quick-Step + 21:21
134 9 Plowright Jensen Alpecin-Premier Tech + 21:21
135 14 Kopecky Matyas Unibet Rose Rockets + 21:21
136 7 Kielich Timo Team Visma | Lease a Bike + 21:21
137 7 Kopecky Tomas Unibet Rose Rockets + 21:21
138 6 de Vries Hartthijs Unibet Rose Rockets + 21:21
139 4 Vergallito Luca Alpecin-Premier Tech + 21:21
140 1 Teutenberg Tim Torn Lidl-Trek + 21:27
141 16 van Uden Casper Team Picnic PostNL + 21:33
142 2 Zanoncello Enrico Bardiani-CSF 7 Saber + 21:40
143 18 Cavagna Remi Groupama-FDJ United + 22:20
144 22 Shaw James EF Education-EasyPost + 22:20
145 26 Hamilton Chris Team Picnic PostNL + 22:50
146 7 Penhoët Paul Groupama-FDJ United + 23:18
147 4 Groenewegen Dylan Unibet Rose Rockets + 23:30
148 2 Lonardi Giovanni Team Polti VisitMalta + 23:34
149 2 Reinders Elmar Unibet Rose Rockets + 23:34
150 2 Mozzato Luca Tudor Pro Cycling Team + 23:34
151 3 Planckaert Edward Alpecin-Premier Tech + 23:59
152 45 Swift Connor Netcompany INEOS Cycling Team + 24:59
153 22 Livyns Arjen XDS Astana Team + 25:01
154 32 Ballerini Davide XDS Astana Team + 25:09
155 3 Malucelli Matteo XDS Astana Team + 25:50
156 3 Blikra Erlend Uno-X Mobility + 25:50
157 5 Walscheid Max Lidl-Trek + 26:12
158 7 Rochas Rémy Groupama-FDJ United + 26:12
159 13 Van Der Lee Jardi EF Education-EasyPost + 26:42
160 22 Froidevaux Robin Tudor Pro Cycling Team + 26:58
161 21 Lienhard Fabian Tudor Pro Cycling Team + 26:58
162 13 Price-Pejtersen Johan Alpecin-Premier Tech + 27:23
163 5 Naberman Tim Team Picnic PostNL + 28:03
164 5 Geens Jonas Alpecin-Premier Tech + 28:03
165 5 Mullen Ryan NSN Cycling Team + 28:03
166 3 Flynn Sean Team Picnic PostNL + 28:03
167 1 Giddings Joshua Lotto-Intermarché + 28:03
168 1 Rex Tim Team Visma | Lease a Bike + 28:03
169 4 de Jong Timo Team Picnic PostNL + 29:20
170 15 Menten Milan Lotto-Intermarché + 29:55
171 4 Stewart Jake NSN Cycling Team + 31:47
172 4 Smith Dion NSN Cycling Team + 31:47
173 1 Battistella Samuele EF Education-EasyPost + 35:38
174 3 van den Broek Frank Team Picnic PostNL + 37:45