Afonso Eulálio: “Proverò a tenere la Maglia Rosa giorno dopo giorno”

Lo avevano annunciato alla partenza i direttori sportivi della Bahrain – Victorious, quella di oggi non sarebbe stata una giornata di sofferenza per Afonso Eulálio, andandola a paragonare ovviamente a quella di ieri con l’arrivo in salita al Blockhaus. E la Maglia Rosa infatti non ha avuto difficoltà, anzi, si è addirittura concesso la possibilità di attaccare.

Il portoghese resta leader della classifica generale, perde solamente due secondi da Jonas Vingegaard e può conservare 3’15” di margine sul danese della Visma | Lease a Bike.

Sulla tappa odierna: “Devo ringraziare la squadra perché su questo terreno hanno sicuramente sofferto tantissimo con l’obiettivo di provare a tenere la maglia e ci siamo riusciti”.

Sulla tappa di domani: “Giorno per giorno proverò a tenere la Maglia Rosa, poi ci sarà il giorno di riposo e poi la cronometro e vedremo”.