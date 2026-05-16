Giro d’Italia 2026, la tappa di domani Cervia-Corno alle Scale: percorso, orari, tv

Un’intensa tre giorni si chiude con un nuovo arrivo in salita, preludio a quel secondo giorno di riposo che precederà la cronometro di martedì 19. Il Giro d’Italia affronta la nona tappa, la Cervia-Corno alle Scale di 184 chilometri, frazione che potrebbe incidere sulla conformazione della classifica generale.

PERCORSO

La tappa è destinata ad infiammarsi nel finale. La prima parte di gara, interamente pianeggiante, propone lo sprint intermedio di Marzabotto e arriva fino a Silla, punto in cui la strada inizia a salire. A Silla inizia la prima asperità di giornata classificata come GPM (che di fatto è un tutt’uno con quella finale da cui è separata da una brevissima discesa). Si attraversa Gaggio Montano dall’accesso più ripido per raggiungere Querciola. La breve discesa fino a Villaggio Europa (Lizzano in Belvedere) introduce alla salita finale di Corno alle Scale, asperità di prima categoria con pendenza media del 6,1% e punte del 15%.

Gli ultimi dodici chilometri sono tutti in salita su strada di montagna, con numerose curve e alcuni tornanti. Negli ultimi tre chilometri la pendenza si mantiene sopra il 10% con punte fino al 15% per poi spianare leggermente. Il rettilineo finale si sviluppa in salita con pendenze attorno al 7%.

ALTIMETRIA

PROGRAMMA

Domenica 17 maggio – Nona tappa Cervia-Corno alle Scale (184 km)

Orario di partenza: 12.35

Orario di arrivo: 17.15 circa

DOVE VEDERE LA NONA TAPPA DEL GIRO D’ITALIA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD dalle 12:35; Rai 2 dalle 14:00

Diretta streaming: RaiPlay, Eurosport 1, DAZN, Discovery Plus e HBO Max

Diretta Live testuale: OA Sport