Ordine d’arrivo Giro d’Italia di oggi: Narvaez fa suo anche l’arrivo di Fermo, Eulalio rimane in rosa
Si conclude con la vittoria di Jhonatan Narvaez l’ottava tappa del Giro d’Italia 2026. Al termine dei 156 chilometri da Chieti a Fermo, l’ecuadoriano ha trionfato per la seconda volta nell’edizione numero 109 della Corsa Rosa, andando subito all’attacco sui muri marchigiani ed arrivando in solitaria al traguardo. Resta leader della generale Afonso Eulalio (Bahrain-Victorious).
Chiude a 32″ il norvegese Andreas Leknessund (Uno-X Mobility), staccato negli ultimi chilometri dal campione dell’Ecuador. Completa la top 3 l’altro norvegese Martin Tjøtta (Uno-X Mobility) a 42″. Anche quest’oggi gli italiani vanno all’attacco ma non riescono a mettere il sigillo sulla frazione odierna. Chiude quinto Lorenzo Milesi (Movistar, +44″), davanti a Christian Scaroni (XDS Astana Team, +48″).
ORDINE DI ARRIVO OTTAVA TAPPA GIRO D’ITALIA 2026
1 Jhonatan Narváez UAE Team Emirates – XRG 3:27:26
2 Andreas Leknessund Uno-X Mobility +0:32
3 Martin Tjøtta Uno-X Mobility +0:42
4 Guillermo Thomas Silva XDS Astana Team +0:44
5 Lorenzo Milesi Movistar Team +0:44
6 Christian Scaroni XDS Astana Team +0:48
7 Corbin Strong NSN Cycling Team +0:55
8 Juan Pedro López Movistar Team +0:55
9 Wout Poels Unibet Rose Rockets +0:58
10 Markel Beloki EF Education – EasyPost +1:00
11 Brieuc Rolland Groupama – FDJ United +1:02
12 Jan Christen UAE Team Emirates – XRG +1:02
13 Simone Gualdi Lotto Intermarché +1:02
14 Gianmarco Garofoli Soudal Quick-Step +1:08
15 Filippo Zana Soudal Quick-Step +1:12
16 Mikkel Bjerg UAE Team Emirates – XRG +1:12
17 Thomas Pesenti Team Polti VisitMalta +1:27
18 Mattia Bais Team Polti VisitMalta +1:29
19 Andrea Mifsud Team Polti VisitMalta +1:35
20 Igor Arrieta UAE Team Emirates – XRG +1:36
21 Mark Donovan Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team +1:38
22 Jefferson Alexander Cepeda EF Education – EasyPost +1:43
23 Jai Hindley Red Bull – BORA – hansgrohe +1:51
24 Jonas Vingegaard Team Visma | Lease a Bike +1:51
25 Egan Bernal Netcompany INEOS +1:53
26 Afonso Eulálio Bahrain – Victorious +1:53
27 Thymen Arensman Netcompany INEOS +1:53
28 Enric Mas Movistar Team +1:53
29 Michael Storer Tudor Pro Cycling Team +1:53
30 Giulio Pellizzari Red Bull – BORA – hansgrohe +1:53
31 Mathys Rondel Tudor Pro Cycling Team +1:53
32 Gregor Mühlberger Decathlon CMA CGM Team +1:53
33 Felix Gall Decathlon CMA CGM Team +1:53
34 Davide Piganzoli Team Visma | Lease a Bike +1:53
35 Lennert Van Eetvelt Lotto Intermarché +1:53
36 Ben O’Connor Team Jayco AlUla +1:53
37 Harold Martín López XDS Astana Team +1:53
38 David de la Cruz Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team +1:53
39 Chris Harper Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team +1:53
40 Derek Gee Lidl – Trek +1:53
41 Jan Hirt NSN Cycling Team +1:53
42 Aleksandr Vlasov Red Bull – BORA – hansgrohe +1:53
43 Damiano Caruso Bahrain – Victorious +2:01
44 Alan Hatherly Team Jayco AlUla +2:15
45 Josh Kench Groupama – FDJ United +2:21
46 Johannes Kulset Uno-X Mobility +2:21
47 Embret Svestad-Bårdseng Netcompany INEOS +2:21
48 Callum Scotson Decathlon CMA CGM Team +2:39
49 Sepp Kuss Team Visma | Lease a Bike +2:47
50 Vicente Rojas Bardiani CSF 7 Saber +2:58
51 Ben Turner Netcompany INEOS +3:04
52 Filippo Turconi Bardiani CSF 7 Saber +3:24
53 Koen Bouwman Team Jayco AlUla +3:31
54 Gijs Leemreize Team Picnic PostNL +3:58
55 Alessandro Tonelli Team Polti VisitMalta +4:27
56 Johannes Staune-Mittet Decathlon CMA CGM Team +4:27
57 Amanuel Ghebreigzabhier Lidl – Trek +4:35
58 Rémy Rochas Groupama – FDJ United +4:37
59 Ludovico Crescioli Team Polti VisitMalta +4:46
60 Magnus Sheffield Netcompany INEOS +4:51
61 Giovanni Aleotti Red Bull – BORA – hansgrohe +5:10
62 Ben Zwiehoff Red Bull – BORA – hansgrohe +5:10
63 Will Barta Tudor Pro Cycling Team +5:10
64 Nick Schultz NSN Cycling Team +5:22
65 David González Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team +5:34
66 Martin Marcellusi Bardiani CSF 7 Saber +5:47
67 Nickolas Zukowsky Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team +6:05
68 Giulio Ciccone Lidl – Trek +6:38
69 Diego Ulissi XDS Astana Team +6:38
70 Bart Lemmen Team Visma | Lease a Bike +7:20
71 Victor Campenaerts Team Visma | Lease a Bike +7:20
72 Jack Haig Netcompany INEOS +7:20
73 Fabio Van den Bossche Soudal Quick-Step +7:28
74 Gianni Moscon Red Bull – BORA – hansgrohe +7:30
75 Einer Rubio Movistar Team +7:30
76 Niklas Larsen Unibet Rose Rockets +7:45
77 Christopher Juul-Jensen Team Jayco AlUla +7:45
78 Johan Jacobs Groupama – FDJ United +7:51
79 Larry Warbasse Tudor Pro Cycling Team +8:50
80 Warren Barguil Team Picnic PostNL +8:50
81 Matteo Sobrero Lidl – Trek +8:59
82 Javier Romo Movistar Team +8:59
83 Mirco Maestri Team Polti VisitMalta +9:08
84 Alessandro Pinarello NSN Cycling Team +9:13
85 Francesco Busatto Alpecin – Premier Tech +9:13
86 Edoardo Zambanini Bahrain – Victorious +9:13
87 Fredrik Dversnes Uno-X Mobility +9:13
88 Markus Hoelgaard Uno-X Mobility +9:13
89 Nelson Oliveira Movistar Team +9:41
90 Alec Segaert Bahrain – Victorious +9:57
91 Tobias Lund Andresen Decathlon CMA CGM Team +12:03
92 Oliver Naesen Decathlon CMA CGM Team +12:03
93 Connor Swift Netcompany INEOS +12:03
94 Toon Aerts Lotto Intermarché +12:03
95 Tobias Bayer Alpecin – Premier Tech +12:31
96 Jonas Rutsch Lotto Intermarché +12:31
97 Nikita Tsvetkov Bardiani CSF 7 Saber +12:31
98 Madis Mihkels EF Education – EasyPost +12:33
99 Rasmus Søjberg Pedersen Decathlon CMA CGM Team +12:39
100 Dion Smith NSN Cycling Team +12:39
101 Mick van Dijke Red Bull – BORA – hansgrohe +12:41
102 António Morgado UAE Team Emirates – XRG +12:41
103 Tim Rex Team Visma | Lease a Bike +12:41
104 Mathijs Paasschens Bahrain – Victorious +12:41
105 Orluis Aular Movistar Team +12:44
106 Fran Miholjević Bahrain – Victorious +14:38
107 Iván García Cortina Movistar Team +14:41
108 Filippo Magli Bardiani CSF 7 Saber +14:41
109 Luca Paletti Bardiani CSF 7 Saber +14:41
110 Jensen Plowright Alpecin – Premier Tech +14:41
111 Ryan Mullen NSN Cycling Team +14:41
112 Chris Hamilton Team Picnic PostNL +14:41
113 Paul Penhoët Groupama – FDJ United +14:41
114 Cyril Barthe Groupama – FDJ United +14:41
115 Rémi Cavagna Groupama – FDJ United +14:41
116 Florian Stork Tudor Pro Cycling Team +14:41
117 Darren Rafferty EF Education – EasyPost +14:41
118 Timo Kielich Team Visma | Lease a Bike +14:41
119 Jonas Geens Alpecin – Premier Tech +14:41
120 Michael Valgren EF Education – EasyPost +14:41
121 Pascal Ackermann Team Jayco AlUla +14:41
122 Nico Denz Red Bull – BORA – hansgrohe +14:41
123 Diego Pablo Sevilla Team Polti VisitMalta +14:41
124 Manuele Tarozzi Bardiani CSF 7 Saber +14:41
125 Jasper Stuyven Soudal Quick-Step +14:41
126 Dries Van Gestel Soudal Quick-Step +14:41
127 Ayco Bastiaens Soudal Quick-Step +14:41
128 James Shaw EF Education – EasyPost +14:41
129 Johan Price-Pejtersen Alpecin – Premier Tech +14:41
130 Tord Gudmestad Decathlon CMA CGM Team +14:41
131 Casper van Uden Team Picnic PostNL +14:41
133 Andrea Raccagni Noviero Soudal Quick-Step +14:52
134 Paul Magnier Soudal Quick-Step +14:52
135 Robin Froidevaux Tudor Pro Cycling Team +14:52
136 Hartthijs de Vries Unibet Rose Rockets +14:52
137 Axel Huens Groupama – FDJ United +14:52
138 Robert Stannard Bahrain – Victorious +14:52
139 Sjoerd Bax Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team +14:52
140 Lorenzo Rota Lotto Intermarché +14:52
141 Matyáš Kopecký Unibet Rose Rockets +14:52
142 Luca Vergallito Alpecin – Premier Tech +15:07
143 Robert Donaldson Team Jayco AlUla +15:07
144 Sakarias Koller Løland Uno-X Mobility +15:07
145 Dylan Groenewegen Unibet Rose Rockets +15:32
146 Tomáš Kopecký Unibet Rose Rockets +15:32
147 Lukáš Kubiš Unibet Rose Rockets +15:32
148 Alberto Bettiol XDS Astana Team +15:32
149 Frank van den Broek Team Picnic PostNL +15:32
150 Jonathan Milan Lidl – Trek +17:03
151 Filippo Ganna Netcompany INEOS +17:57
152 Davide Ballerini XDS Astana Team +17:57
153 Matteo Malucelli XDS Astana Team +17:57
154 Enrico Zanoncello Bardiani CSF 7 Saber +17:57
155 Sean Flynn Team Picnic PostNL +17:57
156 Simone Consonni Lidl – Trek +17:57
157 Max Walscheid Lidl – Trek +17:57
158 Luca Mozzato Tudor Pro Cycling Team +17:57
159 Elmar Reinders Unibet Rose Rockets +17:57
160 Tim Naberman Team Picnic PostNL +17:57
161 Arjen Livyns XDS Astana Team +17:57
162 Fabian Lienhard Tudor Pro Cycling Team +17:57
163 Giovanni Lonardi Team Polti VisitMalta +17:57
164 Tim Torn Teutenberg Lidl – Trek +17:57
165 Erlend Blikra Uno-X Mobility +17:57
166 Jardi Christiaan van der Lee EF Education – EasyPost +17:57
167 Edward Planckaert Alpecin – Premier Tech +17:57