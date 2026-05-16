Giro d’Italia 2026, tutte le classifiche: Vingegaard miglior scalatore, Eulalio doppio leader

L’ottava tappa del Giro d’Italia 2026 ha regalato spettacolo sui muri marchigiani, dove è stata una fuga da lontano a trovare soddisfazione. Il portoghese Afonso Eulalio ha difeso la maglia rosa di leader della classifica (tra i big non ci sono stati particolari scossoni di grande rilievo) e svetta in testa anche alla graduatoria riservata ai giovani.

Il francese Paul Magnier indossa la maglia ciclamino di leader della classifica a punti, ma Jonathan Milan pronta a restare in scia e a giocarsi il tutto per tutto nelle prossime volate. Jonas Vingegaard vesta la maglia azzurra di leader della classifica scalatori. Di seguito le classifiche del Giro d’Italia 2026: generale, a punti, scalatori, giovani.

CLASSIFICHE GIRO D’ITALIA 2026

CLASSIFICA GENERALE (TOP-10)

1 1 – Eulálio Afonso Bahrain – Victorious 20 12″ 34:28:42

2 2 – Vingegaard Jonas Team Visma | Lease a Bike 10″ 3:15

3 3 – Gall Felix Decathlon CMA CGM Team 6″ 3:34

4 11 ▲7 Scaroni Christian XDS Astana Team 4:18

5 4 ▼1 Hindley Jai Red Bull – BORA – hansgrohe 4″ 4:23

6 5 ▼1 Pellizzari Giulio Red Bull – BORA – hansgrohe 4″ 4:28

7 6 ▼1 O’Connor Ben Team Jayco AlUla 4:32

8 7 ▼1 Rondel Mathys Tudor Pro Cycling Team 4:56

9 9 – Arensman Thymen Netcompany INEOS 4″ 5:07

10 10 – Storer Michael Tudor Pro Cycling Team 5:11

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CLASSIFICA A PUNTI (MAGLIA CICLAMINO)

1 1 – Magnier Paul Soudal Quick-Step 130

2 4 ▲2 Narváez Jhonatan UAE Team Emirates – XRG 86

3 2 ▼1 Milan Jonathan Lidl – Trek 76

4 3 ▼1 Ballerini Davide XDS Astana Team 58

5 5 – Tarozzi Manuele Bardiani CSF 7 Saber 48

6 9 ▲3 Silva Guillermo Thomas XDS Astana Team 45

7 6 ▼1 Andresen Tobias Lund Decathlon CMA CGM Team 42

8 7 ▼1 Ciccone Giulio Lidl – Trek 41

9 8 ▼1 Stuyven Jasper Soudal Quick-Step 40

10 10 – Sevilla Diego Pablo Team Polti VisitMalta 36

CLASSIFICA SCALATORI (MAGLIA AZZURRA)

1 1 – Vingegaard Jonas Team Visma | Lease a Bike 61

2 2 – Sevilla Diego Pablo Team Polti VisitMalta 60

3 3 – Gall Felix Decathlon CMA CGM Team 24

4 4 – Arrieta Igor UAE Team Emirates – XRG 18

5 5 – Oliveira Nelson Movistar Team 18

6 6 – Hindley Jai Red Bull – BORA – hansgrohe 16

7 7 – Tarozzi Manuele Bardiani CSF 7 Saber 14

8 8 – Rubio Einer Movistar Team 13

9 Narváez Jhonatan UAE Team Emirates – XRG 13

10 9 ▼1 Pellizzari Giulio Red Bull – BORA – hansgrohe 13

CLASSIFICA GIOVANI (MAGLIA BIANCA)

1 1 – Eulálio Afonso Bahrain – Victorious 34:28:42

2 2 – Pellizzari Giulio Red Bull – BORA – hansgrohe 4:28

3 3 – Rondel Mathys Tudor Pro Cycling Team 4:56

4 6 ▲2 Beloki Markel EF Education – EasyPost 5:31

5 4 ▼1 Arrieta Igor UAE Team Emirates – XRG 5:54

6 5 ▼1 Piganzoli Davide Team Visma | Lease a Bike 6:22

7 9 ▲2 Christen Jan UAE Team Emirates – XRG 6:59

8 8 – Van Eetvelt Lennert Lotto Intermarché 7:12

9 7 ▼2 Kulset Johannes Uno-X Mobility 7:14

10 10 – Kench Josh Groupama – FDJ United 12:11