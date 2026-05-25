Che balzo di Matteo Berrettini nel ranking ATP! Già 17 posizioni guadagnate al Roland Garros

Matteo Berrettini mancava da cinque anni a Roland Garros. Sulla terra rossa parigina, l’ultima presenza del tennista romano risaliva al 2021, quando riuscì a spingersi fino ai quarti di finale, sconfitto dal serbo Novak Djokovic. Da allora molta acqua è passata sotto i ponti e, nel match odierno contro l’ungherese Márton Fucsovics, l’azzurro era alla ricerca delle sensazioni giuste.

Non è stato un periodo semplice per il romano, apparso lontano dalla migliore condizione soprattutto dal punto di vista mentale, anche alla luce delle pesanti sconfitte incassate a Roma e nell’ultimo incontro disputato al Challenger di Valencia. Per questo motivo, il successo ottenuto contro il magiaro sulla terra parigina rappresenta un segnale incoraggiante in prospettiva futura.

Ci sono, naturalmente, anche riflessi significativi sulla classifica generale. Grazie alla vittoria al primo turno del Roland Garros, Berrettini ha guadagnato 17 posizioni nel ranking mondiale, passando dal 105° all’88° posto virtuale. La classifica ATP, in questa fase della stagione, è estremamente corta: molti giocatori sono racchiusi in pochi punti e ogni vittoria può fare la differenza nella scalata alla graduatoria.

In quest’ottica, qualora l’azzurro riuscisse a raggiungere il terzo turno, salirebbe virtualmente all’84° posto con 685 punti. Un eventuale approdo agli ottavi di finale, invece, gli permetterebbe di attestarsi al 72° posto virtuale con 785 punti complessivi. Ecco, dunque, la situazione aggiornata di Matteo Berrettini nel ranking ATP:

RANKING ATP MATTEO BERRETTINI

Ranking lunedì 25 maggio: 585 punti, 105° posto.

Ranking dopo il passaggio nel secondo turno del Roland Garros: 635 punti, 88° posto (virtuale).

Ranking in caso di passaggio al terzo turno del Roland Garros: 685 punti, 84° posto (virtuale)

Ranking in caso di passaggio agli ottavi di finale del Roland Garros: 785 punti, 72° posto (virtuale)

Ranking in caso di passaggio ai quarti di finale del Roland Garros: 985 punti, 46° posto (virtuale)

Ranking in caso di passaggio alle semifinali del Roland Garros: 1385 punti, 31° posto (virtuale)

Ranking in caso di passaggio in finale al Roland Garros: 1885 punti, 21° posto (virtuale)

Ranking in caso di vittoria in finale al Roland Garros: 2585 punti, 11° posto (virtuale)