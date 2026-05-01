Challenger Cagliari 2026, Matteo Arnaldi approda in semifinale dopo tre ore di battaglia

Matteo Arnaldi lotta per 3 ore e piega al tiebreak del terzo set il lusitano Nuno Borges, testa di serie numero 3 del Challenger di Cagliari 2026 di tennis, imponendosi con lo score di 6-3 6-7 (2) 7-6 (3). Per l’azzurro nel penultimo atto ci sarà uno tra Gianluca Cadenasso ed il neerlandese Jesper de Jong.

Nel primo set Arnaldi cede la battuta a quindici nel terzo game, ma centra il controbreak a trenta nel sesto gioco e pareggia i conti sul 3-3. La serie di game consecutivi dell’azzurro si allunga: Arnaldi strappa nuovamente il servizio a Borges nell’ottavo game e poi nel nono va ad incamerare la frazione sul 6-3.

Nella seconda partita l’azzurro parte bene, ottiene il break in apertura e poi allunga sul 2-0. Borges resta aggrappato alla frazione e poi nell’ottavo gioco centra il controbreak a zero che vale il 4-4. L’equilibrio non si spezza più e si va al tiebreak: Borges infila 5 punti dallo 0-1 al 5-1 e poi pareggia i conti vincendo per 7-2.

Nella frazione decisiva è Borges a strappare la battuta ad Arnaldi nel game d’apertura a trenta, difendendo poi il margine fino al decimo game, quando il lusitano va a servire per il match sul 5-4. L’azzurro annulla un match point sul 40-30, poi opera il controbreak. Si va ancora al tiebreak: Arnaldi domina e vince per 7-3.

Le statistiche sottolineano il grande equilibrio visto in campo: Borges vince più punti, 116-114, mette a segno più vincenti, 33-29, e commette meno gratuiti, 50-54. Arnaldi, invece, sfrutta 4 delle 10 palle break avute a disposizione e ne cancella 6 delle 9 concesse al lusitano.