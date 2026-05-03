Quanti soldi può vincere Sinner oggi a Madrid: i premi per primo e secondo posto

Jannik Sinner sarà impegnato quest’oggi, non prima delle 17:00, nella finale del Masters1000 di Madrid contro il tedesco Alexander Zverev. Una sfida che si ripete quella tra l’altoatesino e il tedesco, ricordando l’ultimo incrocio nel “1000” di Montecarlo, vinto nettamente da Jannik col punteggio di 6-1 6-4. Zverev, da questo punto di vista, cercherà di porre fine alla serie di sconfitte subìte dall’azzurro e anche alla sua incredibile sequenza di vittorie.

Nel caso in cui il pusterese dovesse imporsi, per lui si tratterebbe del quinto successo in fila in un Masters1000, qualcosa che nessuno nella storia del tennis è mai stato in grado di realizzare. Riscontri altisonanti che hanno anche delle conseguenze sui guadagni dell’attuale n.1 del ranking ATP.

Con il pass per l’atto conclusivo alla Caja Magica, infatti, Sinner ha staccato un assegno da 535.585 euro. Tuttavia, se dovesse vincere per la prima volta il torneo di Madrid si dovrebbe parlare di sei zeri, ovvero di 1,007 milioni di euro. Come sempre questi sono gli importi garantiti esclusivamente degli organizzatori per i risultati conseguiti in campo.

Una motivazione in più per far suo il titolo sulla terra rossa madrilena e rafforzare anche la leadership nel Prize Money Ranking, ovvero la classifica dei premi elaborata ufficialmente dalla ATP. In questo momento della stagione, l’azzurro ha incassato 4,95 milioni di dollari statunitensi (considerando esclusivamente gli emolumenti garantiti dagli organizzatori dei tornei per via dei risultati conseguiti) e ha staccato lo spagnolo Carlos Alcaraz (fermo a quota 4,36 milioni di dollari), costretto “ai box” per un infortunio al polso.

MONTEPREMI JANNIK SINNER A MADRID

CON LA FINALE: 535.585 euro.

CON L’EVENTUALE VITTORIA: 1.007.165 euro.