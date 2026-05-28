Ospite di questa puntata di SWIMZONE è Bianca Nannucci, promessa dello stile libero azzurro. Giovanissimo talento della nazionale italiana, Bianca ha già dimostrato una maturità tattica e una tenuta mentale fuori dal comune. Fresca campionessa italiana nei 200 stile libero a Riccione e argento nei 400, ci parla della sua crescita costante guidata da scelte coraggiose, come il trasferimento ad Antibes per allenarsi sotto la guida di Fred Vergnaux.

In questa intervista Bianca racconta la sua nuova vita oltreoceano, i segreti della sua matura gestione di gara che la vede stampare tempi di livello sempre più alto e la sua visione sul futuro dei 200, 400 e 800 stile libero in Italia, raccogliendo un’eredità importante in un’era post-Pellegrini.

Conduce: Sofia Altavilla

📌 Nel video potrai scoprire:

Scommesse e obiettivi: Il retroscena della convocazione a Singapore e il rapporto con il papà.

La vita ad Antibes: Come stanno andando gli allenamenti con Fred Vergnoux

La tattica perfetta: L’analisi del suo incredibile ultimo 50 metri e il lavoro intrapreso per velocizzare i passaggi iniziali senza perdere la sua proverbiale chiusura.

Maturità e gestione: Come si costruisce la lucidità mentale per non farsi condizionare dalle avversarie e fare la propria gara.

L’eredità dello stile libero: Il vuoto generazionale dopo Federica Pellegrini e la visione delle nuove promesse azzurre sulle gare di mezzofondo.

Mentalità e trick: Cosa si impara dalle gare perfette e dagli errori, e gli obiettivi in vista del Settecolli.

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