Giulia Gasparri si racconta come mai prima d’ora! Dalla carriera nel tennis professionistico alla scelta di cambiare vita e diventare una delle più grandi campionesse della storia del beach tennis.

In questa intervista esclusiva con Alice Liverani, la numero 1 del mondo ripercorre il momento che ha cambiato tutto, il rapporto con Ninny Valentini e il peso di essere sempre la coppia da battere.

🎾 Perché ha lasciato il tennis tradizionale?

🏖️ Come si costruisce un dominio nel beach tennis mondiale?

💪 Quanto contano sacrifici, pressione e mentalità vincente?

Un viaggio autentico tra successi, dubbi, emozioni e retroscena di una carriera straordinaria.

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