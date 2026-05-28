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Giulia Gasparri si racconta come mai prima d’ora! Dalla carriera nel tennis professionistico alla scelta di cambiare vita e diventare una delle più grandi campionesse della storia del beach tennis.

In questa intervista esclusiva con Alice Liverani, la numero 1 del mondo ripercorre il momento che ha cambiato tutto, il rapporto con Ninny Valentini e il peso di essere sempre la coppia da battere.

🎾 Perché ha lasciato il tennis tradizionale?
🏖️ Come si costruisce un dominio nel beach tennis mondiale?
💪 Quanto contano sacrifici, pressione e mentalità vincente?

Un viaggio autentico tra successi, dubbi, emozioni e retroscena di una carriera straordinaria.

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#GiuliaGasparri #BeachTennis #Tennis #Sport #BeachVolley #Intervista #AliceLiverani

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