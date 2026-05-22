Nuovo episodio di Bike Today dedicato alla tredicesima tappa del Giro d’Italia 2026 con arrivo a Verbania. Giornata perfetta per le fughe e infatti è proprio un attaccante a prendersi la scena.
Grande gioia per l’Italia: Alberto Bettiol conquista una splendida vittoria in solitaria dopo un’azione di altissimo livello. Il corridore della XDS Astana Team attacca sull’ultimo GPM, stacca Tobias Leknessund e vola verso il traguardo a braccia alzate, firmando il secondo successo in carriera al Giro d’Italia.
Nel gruppo dei big tutto sotto controllo: i favoriti per la classifica generale si studiano e rimandano ogni attacco alle grandi montagne.
Ora l’attenzione è tutta sulla prossima tappa: arrivo a Pila e prima vera sfida alpina di questo Giro d’Italia 2026, che potrebbe cambiare completamente la classifica generale.
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