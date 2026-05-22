Beach Zone torna con una puntata speciale dedicata ai protagonisti delle Finali Nazionali Young Tour AIBVC 2026, andate in scena al Bagno Tirreno di Marina di Grosseto! 🎥🏐

Nel corso della trasmissione spazio alle interviste ai giovani talenti del beach volley italiano, protagonisti di un weekend spettacolare che ha visto oltre 150 coppie sfidarsi nelle categorie Under 15, Under 17, Under 19 e Under 21, maschili e femminili.

🔥 Emozioni, finali combattute, lacrime di gioia e tanta passione sulla sabbia della Maremma, nonostante il vento e la pioggia della prima giornata. Un evento che ha confermato la crescita del movimento giovanile italiano e il valore del progetto AIBVC Young Tour.

🎙️ In questa puntata ascolterete le parole dei vincitori dell’Under 21:

Lorenzo Fongo e Federico Monopoli

Carlotta Pedrini e Chiara Vinciguerra

🏆 Focus anche sui successi di:

Skyball Beach Volley School

Beach Volley Academy

Powerbeach

DBV Taranto

Paradise Beach City

📍 Marina di Grosseto si conferma una delle capitali italiane del beach volley giovanile, ospitando un evento capace di unire sport, turismo e spettacolo.

👉 Iscriviti al canale OA Sport per interviste esclusive, approfondimenti e contenuti dedicati al beach volley italiano e internazionale!

#BeachVolley #AIBVC #YoungTour #BeachZone #OASport #MarinaDiGrosseto #BeachVolleyItalia #VolleyGiovanile #BeachVolley2026