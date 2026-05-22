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Jannik Sinner era già considerato il grande favorito prima dell’uscita del tabellone del Roland Garros 2026. Dopo il sorteggio, le quote delle agenzie di scommesse confermano ancora di più il suo status di uomo da battere sulla terra rossa di Parigi.

Nel corso della diretta di TennisMania analizzeremo:
• il tabellone degli italiani
• il percorso di Sinner
• i possibili avversari più pericolosi
• tutti i temi della vigilia dello Slam parigino

📺 Vi aspettiamo a TennisMania, in diretta alle 9 sul canale YouTube di OA Sport.

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