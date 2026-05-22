La Serie A1 di pallanuoto entra nella sua fase più calda! Con l’ultima giornata della regular season maschile e i playoff femminili pronti a regalare verdetti pesantissimi, il massimo campionato italiano torna protagonista in una settimana decisiva per scudetto, playoff e salvezza. 🏊‍♂️💥

Nel match più atteso del turno, l’AN Brescia sfida la Pro Recco in una partita che può indirizzare la corsa al primo posto e al vantaggio del fattore campo nei playoff. Da una parte la capolista imbattuta, dall’altra l’unica squadra che prova a mettere in discussione il dominio ligure.

🎙️ Ospite della puntata Stefano Tempesti, leggenda della pallanuoto italiana e attuale direttore sportivo del Settebello, che analizza:

le chiavi tattiche di Brescia-Pro Recco

la situazione del campionato

il futuro dei giovani italiani

le criticità del movimento nel massimo campionato

💧 Nel torneo femminile spazio a gara-2 dei quarti di finale playoff, con:

Pallanuoto Trieste

Rapallo Pallanuoto

a caccia della qualificazione alle semifinali.

⚠️ Al via anche i playout salvezza:

Bogliasco 1951 – Locatelli Genova

Nautilus Civitavecchia – Pallanuoto Brizz

📌 Una settimana decisiva per la pallanuoto italiana tra corsa scudetto, lotta playoff e battaglia per non retrocedere.

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