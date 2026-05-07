Berrettini ‘derubato’ di un punto: episodio controverso e le proteste con l’arbitro

Nel corso della partita di primo turno degli Internazionali d’Italia, match di tabellone maschile tra l’australiano Alexei Popyrin e l’azzurro Matteo Berrettini si è verificato un episodio decisamente controverso che ha suscitato le proteste del giocatore italiano per la decisione dell’arbitro.

Nel primo gioco della seconda partita, sul punteggio di 15-30, il giocatore romano aveva quasi chiuso il punto quando il giudice di sedia Tourte ha deciso, inspiegabilmente, di fermare il gioco e di assegnare il punto al giocatore australiano.

Ad Alexei Popyrin si è staccato dalla racchetta l’antivibrazione, un pezzettino di plastica giallo conosciuto anche come fermacorde. La giudice di sedia ha interrotto lo scambio per “gioco disturbato” suscitando così le proteste di un Matteo Berrettini decisamente contrariato per quanto accaduto.

La partita prosegue sul Campo Centrale con il giocatore oceanico che ha vinto il primo parziale con un perentorio 6-2, mentre nel secondo parziale Berrettini sta cercando di tenere il passo del rivale nel tentativo di agguantare il rivale e portare il match al terzo set.