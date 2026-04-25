Seguici su
LEGGI OA SPORT SENZA PUBBLICITÀ
ABBONATI

Baseball

Baseball, Parmaclima cade contro Nettuno nel venerdì di Serie A Gold

Pubblicato

30 secondi fa

il

Per approfondire:
Nettuno
Nettuno / FIBS

Il weekend dedicato alla Serie A Gold 2026 di baseball si apre con la vittoria di Collecchio e Nettuno. Le due squadre hanno infatti vinto le rispettive gare-1, con i laziali capaci di fermare la corazzata Parmaclima. 

La 1985 si è infatti imposta per 5-4 al termine di un vìs-a-vìs combattutissimo ed incerto fino alla fine, con due preziosissimi punti siglati al nono inning (salvifico singolo di Annunziata) che hanno portato a 10 il conto delle valide contro le otto battute dagli emiliani. 

Decisamente più agevole la vittoria della Camec, passata per 4-0 grazie ai punti siglati nel primo e e nel terzo inning, oltre che al doppio timbro messo a referto nel sesto. Domani, sabato 25 aprile, si disputeranno le gare-2, più gli altri incontri ancora in programma.

Riportiamo di seguito la classifica aggiornata.

SERIE A GOLD BASEBALL: CLASSIFICA AGGIORNATA AL 24 APRILE

GIRONE A

# Squadra W L T PCT GB
1

NET
NETTUNO 1945

 5 0 0 1.000 0
2

BOL
UNIPOL FORTITUDO BOLOGNA

 2 0 0 1.000 1.5
3

PAR
1949 PARMA BASEBALL CLUB

 4 1 0 .800 1
4

BBC
BBC GROSSETO

 0 4 0 .000 4.5
5

CRO
FARMA CROCETTA

 0 5 0 .000 5

 GIRONE B 

# Squadra W L T PCT GB
1

RSM
SAN MARINO BASEBALL

 4 0 0 1.000 0
2

COL
CAMEC COLLECCHIO

 2 1 0 .667 1.5
3

MAC
HOTSAND MACERATA

 1 3 0 .250 3
4

GRO
BIG MAT BSCGROSSETO

 0 0 0 .000 2
5

REG
PALFINGER REGGIO EMILIA

 0 4 0 .000 4
Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI
Argomenti correlati:
Pubblicità