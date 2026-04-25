Baseball
Baseball, Parmaclima cade contro Nettuno nel venerdì di Serie A Gold
Il weekend dedicato alla Serie A Gold 2026 di baseball si apre con la vittoria di Collecchio e Nettuno. Le due squadre hanno infatti vinto le rispettive gare-1, con i laziali capaci di fermare la corazzata Parmaclima.
La 1985 si è infatti imposta per 5-4 al termine di un vìs-a-vìs combattutissimo ed incerto fino alla fine, con due preziosissimi punti siglati al nono inning (salvifico singolo di Annunziata) che hanno portato a 10 il conto delle valide contro le otto battute dagli emiliani.
Decisamente più agevole la vittoria della Camec, passata per 4-0 grazie ai punti siglati nel primo e e nel terzo inning, oltre che al doppio timbro messo a referto nel sesto. Domani, sabato 25 aprile, si disputeranno le gare-2, più gli altri incontri ancora in programma.
Riportiamo di seguito la classifica aggiornata.
SERIE A GOLD BASEBALL: CLASSIFICA AGGIORNATA AL 24 APRILE
GIRONE A
|#
|Squadra
|W
|L
|T
|PCT
|GB
|1
|
NET
|5
|0
|0
|1.000
|0
|2
|
BOL
|2
|0
|0
|1.000
|1.5
|3
|
PAR
|4
|1
|0
|.800
|1
|4
|
BBC
|0
|4
|0
|.000
|4.5
|5
|
CRO
|0
|5
|0
|.000
|5
GIRONE B
|#
|Squadra
|W
|L
|T
|PCT
|GB
|1
|
RSM
|4
|0
|0
|1.000
|0
|2
|
COL
|2
|1
|0
|.667
|1.5
|3
|
MAC
|1
|3
|0
|.250
|3
|4
|
GRO
|0
|0
|0
|.000
|2
|5
|
REG
|0
|4
|0
|.000
|4