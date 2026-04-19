Baseball: Nettuno e Parma-Crocetta infiammano il sabato della Serie A

Molto, anzi moltissimo da raccontare per le rimanenti sfide odierne della Serie A Gold di baseball. Il massimo campionato tricolore vede chiudersi la seconda giornata con parecchie partite di un livello davvero alto, delle quali andiamo a raccontare i dettagli.

Tra Nettuno 1945 e BBC Grosseto non ci sono spettatori: lo Jannella ha ricevuto solo ieri sera l’omologazione dopo i lavori e sono mancati i tempi tecnici per autorizzare l’ingresso di tifosi. Gara-1 è una lotta, in cui finché ci sono rispettivamente Giacalone e Bellucci sul monte di punti ce ne sono due: uno di Nettuno con sacrificio di Batista e uno di Grosseto su doppio di Melone Calderin. Con D’Amico Alvarez e Robles le cose cambiano: nel citato quinto inning il BBC va avanti con walk a basi piene di Cinelli e Francesco Vaglio che, pur colpito da doppio gioco, fa segnare il citato Melone Calderin. Dall’1-3 Nettuno risale subito con due singoli (Aloma e Barbona) da due e un punto più un errore difensivo, ed è 5-3. Nel settimo i singoli di Chelli e Funzione portano sul 5-5, poi nel nono tra un bunt di Paula e un singolo di Batista è 7-5. Gara-2 non ha storia: singolo di Aloma nel primo inning, singolo di Giordani nel quarto, in entrambi i casi entrano due punti, poi Annunziata nel sesto ruba la terza base e segna, quindi D’Amico Alvarez piazza un altro singolo-punto ed è 6-0.

Tra Macerata e Collecchio gara-1 si decide tutta nel quinto inning, quando il fin lì bravo Simone Carnevale finisce beffato sia da un fuoricampo di Morresi che dal doppio da due punti di Lopez. A quel punto la Hotsand dilaga; per la Camec fuoricampo della bandiera di Pomponi, ma è 8-2. Rivincita prontissima per Collecchio in una vibrante gara-2. Subito fuoricampo di Morresi, poi entrano altri due punti per Macerata e nel giro di due inning è 3-0. Dal quarto al sesto, però, la Camec con due singoli (Ordonez Reyes, Alfieri) e un doppio (Padilla Gamboa), prima del solo homer dello stesso Ordonez Reyes per il 3-4. Paolini nel settimo sigla un singolo da due punti che vale il 5-4, ma sono le ultime due riprese a far sorridere la Camec, con singolo di Daddi nell’ottavo e, infine, doppio da walk-off di Mantovani.

Restano le due sfide iniziate ieri. Nel derby Parma-Farma Crocetta altra sfida tesissima, che però il Parma Clima si prende per 6-5. Dopo il 2-0 firmato Ragionieri (volata di sacrificio) e Geraldo Garcia (singolo che fa correre Angioi verso il 2-0), il Farma pesca un singolo di Moreno Gonzalez e ancor più un triplo da due punti di Severino che vale il 2-3. Non solo: Alex Sambucci fa vedere che ancora c’è, eccome se c’è, con un fuoricampo da due punti che vale il 2-5. Serve un colpo di mano a Parma e questo arriva con un big inning da 4 punti, il sesto, dopo il quale il risultato non cambia più.

Meno tirato del 9-7 sul tabellone il match tra San Marino e Reggio Emilia, anche se la Palfinger rischia nel finale di rovinare la giornata ad Angelo Palumbo, Luca Di Raffaele e Marco Artitzu, il trio di lanciatori sammarinese opposto a Enrico Zanchi, Freionil Carrasco e Fabio Riccò Panciroli. San Marino parte forte nel secondo inning con Pieternella (singolo-punto) e Colmenares (doppio da due), ma la risposta è nel quarto in due singoli di Rodriguez Lopez (2 RBI) e Torelli (1) per il 3-3. Si resta così fino alla settima ripresa, quella dei cinque punti sammarinesi generati alternativamente da errori avversari o dall’accoppiata Diaz-Colmenares. Con un inning finale che inizia sull’8-4, e con Colmenares autore di un doppio che aumenta il vantaggio sammarinese, Reggio Emilia ce la mette tutta con il triplo di Deotto e la volata di sacrificio di Hechavarria, ma oltre il 9-7 non va.