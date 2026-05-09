Internazionali d’Italia 2026: Jannik Sinner al debutto, torna Jasmine Paolini. Di scena Cobolli, Pellegrino e Bellucci

Di sabato, come un anno fa. Jannik Sinner apre nella sessione serale il suo cammino agli Internazionali d’Italia, dovendosi confrontare con l’austriaco Sebastian Ofner a due giorni di distanza dalla sua vera e propria comparsa sui campi del Foro Italico di Roma. Gli stessi che lo hanno accolto in una maniera a dir poco impressionante lo scorso anno sono stati pronti a riabbracciarlo in maniera roboante nel 2026.

Sono stati in tantissimi, in questi giorni, ad assistere ai suoi allenamenti sul campo 5, quello più lontano, distante dal pubblico e perciò molto benvoluto dai giocatori quando si tratta di allenarsi senza particolari distrazioni. Sempre piene le tribune dell’adiacente campo 6, utilizzate a scopo di vista lontana, e molto spesso si sono viste quattro o cinque, se non più, file umane ad aspettarlo dietro le transenne, nei posti in piedi. Quasi una lotta a chi riesce a vedere un po’ di più il numero 1 del mondo, che ieri si è allenato con Flavio Cobolli, del quale parleremo tra poco. Conta, intanto, che con Ofner un particolare passato c’è: furono avversari nella finale del Challenger di Ortisei 2019, uno degli ultimi disputato da Jannik (e, in quel caso, vinto). Quest’anno due vittorie (consecutive) a livello Challenger in Francia per l’austriaco, ma al piano di sopra non c’è stato finora modo di sfondare.

Se il protagonista della sessione serale sul Centrale è Sinner, quella della sessione diurna è Jasmine Paolini, attesa da una sfida complicata contro Elise Mertens, la belga che ha molto del concetto di giocatrice-ostacolo scritto sulla racchetta. Ostacolo perché si tratta della classica figura con la quale se si è in forma si riesce a vincere, ma solo se lo si è. O se si ha più forza. Perché Mertens, in tutta la carriera, ha sempre dimostrato di non regalare assolutamente nulla sotto alcun punto di vista. 2-4 i precedenti a favore di Mertens, anche se di fatto (visto che l’ultimo a Eastbourne ha visto il ritiro della trentenne di Leuven, alias Lovanio in italiano) l’ultimo risale alla finale di Monastir 2023, cioè prima dell’esplosione conosciuta da tutti come tale di Jasmine. Che, va detto, non potrà essere quella vista conto la francese Leolia Jeanjean: servirà davvero alzare il livello qui.

Si resta in Italia, ma con il torneo maschile per quel che concerne gli incontri sugli altri campi. Sulla BNP Paribas Arena, e cioè allo Stadio dei Marmi nei fatti, c’è una doppia sfida Italia-Francia. A metà giornata Flavio Cobolli se la vedrà da favorito con Terence Atmane, che quest’anno sta dimostrando un discreto rendimento in grado di mantenerlo in zona top 50 (è numero 51). 1-1 nei precedenti: uno è quello del secondo turno di Cincinnati, che vide il transalpino volare fino alla semifinale, l’altro è arrivato agli ottavi di Delray Beach e l’ha vinto un Flavio che molto ha intenzione di dare alla sua gente, quella che sente nel cuore e nell’animo capitale. A fine giornata, invece, per Andrea Pellegrino caccia al colpo di mano contro Arthur Fils. Siamo, per il pugliese, chiaramente su un livello molto più alto di quello da lui solitamente trovato, pur tuttavia di dimostrazioni di saper giocare anche contro questi tipi di giocatori ne ha date. Soprattutto sul rosso, che è chiaramente la sua superficie preferita. Vero è che ha di fronte un Fils che arriva dalla semifinale a Madrid, non proprio un risultato di scarso livello. Sulla SuperTennis Arena, invece, ci sarà Mattia Bellucci, che se la vedrà con l’argentino Tomas Martin Etcheverry in una sfida tra uomini che definire diversi è forse pure eufemistico, almeno sul piano del tennis e della personalità espressa in campo. Bellucci si è sbloccato in chiave romana con la vittoria su Burruchaga e qualche intenzione di andare avanti ce l’ha. Certo, forse sarebbe piaciuto, a lui come a tutti, poter giocare sul campo intitolato a Nicola Pietrangeli. Ma, ormai, la presenza di tre campi principali sembra aver fatto desistere l’organizzazione dal far giocare azzurri lì, almeno per ora. Ed è un vero peccato, perché basta poco per scoprire il connubio tra amore per il Pietrangeli da parte di mezzo mondo tennistico e bolgia che si può verificare con azzurri di scena (e gli esempi, dal 2012, anno in cui il Pietrangeli è stato inserito nel ground, sono fin troppi).

Un breve sguardo ai match di spicco della giornata che si sta per aprire: in campo maschile si segnalano Machac-Medvedev in apertura di Centrale, ma anche Medjedovic-Fonseca e un Moutet-Llamas Ruiz che, sul campo 1, di gente ne potrebbe attirare per molteplici motivi. Tra le donne, oltre a un Bencic-Kalinskaya che meriterebbe di non essere, per gli spettatori, “vittima sacrificale” del post-Sinner, da rimarcare tra i molti confronti uno spettacolare Zheng-Ostapenko proprio sul Pietrangeli. Ammesso che la lettone decida che lo spettacolo possa esserci.