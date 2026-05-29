Afonso Eulalio ammonito al Giro d’Italia. I motivi della sanzione e le condizioni dopo la caduta

Non è stata una giornata da incorniciare per Afonso Eulalio. Il portoghese, per dieci giorni consecutivamente in maglia rosa, ha vissuto una diciottesima tappa turbolenta, conclusa addirittura con una sanzione da parte della giuria. Nella zona dedicata ai rifornimenti, infatti, il lusitano ha urtato un massaggiatore finendo sull’asfalto e rialzandosi dolorante.

In un tratto non totalmente pianeggiante, il portacolori della Bahrain Victorious ha pian piano cercato di recuperare il tempo perso sul gruppo principale. Nella rincorsa però, la maglia bianca sembra aver tenuto in bici una posizione illegale che rappresenta un pericolo per il corridore e per gli avversari. Eulalio è stato perciò punito dalla giuria con una ammonizione.

Il regolamento vuole ora che il portoghese, in caso di una nuova infrazione, sarà squalificato dal Giro d’Italia. Le notizie negative per una delle soprese della Corsa Rosa sono però finite qui. Gli accertamenti svolti in seguito alla caduta non hanno infatti riscontrato fratture. Eulalio potrà dunque continuare a difendere la sua quinta posizione nella generale già a partire dalla tappa regina di domani.