Giro d’Italia 2026, tutte le classifiche: Magnier ipoteca la ciclamino, Vingegaard doppio padrone

La diciottesima tappa del Giro d’Italia 2026 si è risolta con una volata di gruppo dopo aver affrontato il sempre insidioso Muro di Ca’ del poggio. Resta tutto immutato in classifica generale per quanto riguarda le posizioni nobili, alla vigilia di due micidiali frazioni di montagna che determineranno il podi: il danese Jonas Vingegaard indossa la maglia rosa di leader della classifica generale ed è anche il miglior scalatore della Corsa Rosa.

Il francese Paul Magnier ha vinto la tappa, ha conquistato il terzo successo in questa edizione e ha allungato in testa alla classifica a punti, ipotecando la conquista della sempre prestigiosa maglia ciclamino. La maglia bianca di miglior giovane è invece sulle spalle del portoghese Afonso Eulalio, che nel finale della frazione odierna ha provato anche a essere protagonista. Di seguito le classifiche del Giro d’Italia 2026: generale, a punti, scalatori, giovani.

CLASSIFICHE GIRO D’ITALIA 2026

CLASSIFICA GENERALE (TOP-10)

1 1 – Vingegaard Jonas Team Visma | Lease a Bike 20 40″ 70:44:04

2 2 – Gall Felix Decathlon CMA CGM Team 24″ 4:03

3 3 – Arensman Thymen Netcompany INEOS 4″ 4:27

4 4 – Hindley Jai Red Bull – BORA – hansgrohe 12″ 5:00

5 5 – Eulálio Afonso Bahrain – Victorious 18″ 5:40

6 6 – Gee-West Derek Lidl – Trek 7:09

7 7 – Storer Michael Tudor Pro Cycling Team 7:14

8 8 – Davide Piganzoli Team Visma | Lease a Bike 4″ 7:57

9 9 – Damiano Caruso Bahrain – Victorious 4″ 8:34

10 10 – O’Connor Ben Team Jayco AlUla 4″ 9:20

CLICCA QUI PER LA GENERALE COMPLETA

CLASSIFICA A PUNTI (MAGLIA CICLAMINO)

1 2 ▲1 Magnier Paul Soudal Quick-Step 195

2 1 ▼1 Narváez Jhonatan UAE Team Emirates – XRG 158

3 4 ▲1 Milan Jonathan Lidl – Trek 103

4 6 ▲2 Silva Guillermo Thomas XDS Astana Team 82

5 3 ▼2 Leknessund Andreas Uno-X Mobility 79

6 5 ▼1 Stuyven Jasper Soudal Quick-Step 75

7 8 ▲1 Bais Mattia Team Polti VisitMalta 74

8 7 ▼1 Vingegaard Jonas Bahrain – Victorious 62

9 9 – Segaert Alec Team Visma | Lease a Bike 60

10 10 – Tarozzi Manuele Bardiani CSF 7 Saber 60

CLASSIFICA SCALATORI (MAGLIA AZZURRA)

1 1 – Vingegaard Jonas Team Visma | Lease a Bike 214

2 2 – Ciccone Giulio Lidl – Trek 133

3 3 – Gall Felix Decathlon CMA CGM Team 96

4 4 – Rubio Einer Movistar Team 88

5 5 – van der Lee Jardi Christiaan EF Education – EasyPost 84

6 6 – Sevilla Diego Pablo Team Polti VisitMalta 63

7 7 – Arrieta Igor UAE Team Emirates – XRG 53

8 8 – Hindley Jai Red Bull – BORA – hansgrohe 48

9 9 – Piganzoli Davide Team Polti VisitMalta 39

10 10 – Bais Mattia Team Visma | Lease a Bike 29

CLASSIFICA GIOVANI (MAGLIA BIANCA)

1 1 – Eulálio Afonso Bahrain – Victorious 70:49:44

2 2 – Piganzoli Davide Team Visma | Lease a Bike 2:17

3 3 – Rondel Mathys Tudor Pro Cycling Team 4:23

4 4 – Kulset Johannes Uno-X Mobility 13:43

5 5 – Arrieta Igor UAE Team Emirates – XRG 25:46

6 6 – Pellizzari Giulio Red Bull – BORA – hansgrohe 31:19

7 7 – Beloki Markel EF Education – EasyPost 38:33

8 8 – Garofoli Gianmarco Netcompany INEOS 48:00

9 9 – Svestad-Bårdseng Embret Soudal Quick-Step 1:04:26

10 10 – Crescioli Ludovico Team Polti VisitMalta 1:09:54