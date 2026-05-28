Jonas Vingegaard sorpreso: “Non mi aspettavo questo scenario. Domani vorrei vincere…”

Non è bastato il Muro di Ca’ del Poggio per evitare l’arrivo in volata. Nonostante il ritmo imposto davanti, i velocisti sono comunque riusciti a ricucire lo strappo prima dell’arrivo. Sul traguardo di Pieve di Soligo è nuovamente Paul Magnier ad anticipare tutti mettendo la firma sulla diciottesima tappa del Giro d’Italia 2026. Per il francese, che tornerà in maglia ciclamino, si tratta della terza vittoria nella Corsa Rosa.

Dietro resta tutto invariato nella classifica generale. I big si controllano sulle pendenze del Muro e nonostante il breve allungo di Afonso Eulalio, all’arrivo il gruppo rimane compatto. Alla vigilia della tappa regina, Jonas Vingegaard controlla la situazione in testa. Il danese ha impostato l’unica difficoltà di oggi nelle prime posizioni ed ha poi gestito nel finale.

Ai microfoni di CyclingProNet, la maglia rosa ha dichiarato: “Non mi aspettavo questo scenario. Gli sprinter hanno fatto un ottimo lavoro e si sono meritati la vittoria. Hanno gestito bene tutta la tappa e la situazione. All’inizio hanno provato a controllare la situazione ma è stato difficile. Alla fine però si sono comportanti veramente bene in salita”.

“Domani ci sarà un grande dislivello. Spero di avere delle ottime gambe. Vorrei vincere ma dobbiamo comunque prestare molta attenzione. Ne parleremo e vedremo che piano stilare. Piganzoli è stato abile a recuperare nel finale e non perdere tempo. Ha mostrato di cosa è capace”, ha poi concluso Vingegaard.