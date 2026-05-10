A che ora inizia la tappa del Giro d’Italia 2026 oggi: programma 10 maggio, canali, streaming

La lunga parentesi iniziale del Giro d’Italia 2026 sta per volgere al termine. Oggi, domenica 10 maggio, si svolgerà infatti la terza tappa dell’edizione numero 109 della Corsa Rosa, l’ultima in terra bulgara. Nello specifico i corridori affronteranno un percorso di 175 km con partenza da Plovdiv ed arrivo nella capitale Sofia.

La frazione di ieri è terminata con il successo in volata dell’uruguaiano Guillermo Thomas Silva (XDS Astana Team), il quale ha preceduto il tedesco Florian Stork (Tudor Pro Cycling Team) e l’azzurro Giulio Ciccone (Lidl Trek) diventando per l’occasione anche nuovo leader della classifica generale.

Il tracciato odierno si può dividere in due sezioni: la prima sarà caratterizzata da alcune salite e terminerà nei pressi della stazione sciistica di Borovest (9.2 km al 5.3%). La seconda sarà invece prevalentemente in discesa fino all’arrivo a Sofia. Le strade saranno in generale larghe. Gli ultimi 8 km sono rettilinei e sempre in leggera discesa fino all’ultimo chilometro dove, invece, la strada sarà totalmente piatta, suggerendo un possibile sprint.

Su che canale vedere la terza tappa del Giro d’Italia? La frazione numero due partirà alle ore 12.05 italiane. La diretta tv sarà trasmessa in chiaro da Rai Sport HD (canale 58 digitale terrestre) dalle ore 12.20 alle ore 14.00. Da qui la diretta tv si sposterà su Rai 2 fino all’arrivo. Lo streaming sarà disponibile gratis su Rai Play e per gli abbonati su Discovery Plus, HBO MAX, Eurosport 1 e DAZN. OA Sport vi offrirà come sempre la diretta live testuale integrale della tappa.

PROGRAMMA

Domenica 10 maggio Plovdiv-Sofia (175 km)

Orario di partenza: 12:05

Orario di arrivo stimato: 16:15

DOVE VEDERE IN TV E STREAMING IL GIRO D’ITALIA 2026

Diretta tv: Rai Sport HD (canale 58 digitale terrestre) dalle 12.20 alle 14.00. Su Rai 2 dalle 14.00

Diretta streaming: Rai Play, Discovery Plus, DAZN, HBO MAX, Eurosport 1

Diretta Live testuale: OA Sport