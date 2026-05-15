24h Nürburgring, prima fila tutta Lamborghini. Engstler precede Mapelli

Prima fila tutta Lamborghini alla 54ma edizione dell’ADAC RAVENOL 24h Nürburgring, appuntamento valido anche per l’Intercontinental GT Challenge. Le due Huracan GT3 EVO2, schierate dal team ABT, svettano sulla concorrenza con Luca Engstler e Marco Mapelli, rispettivamente in prima e seconda piazza.

Il tedesco ha fermato il cronometro nel secondo e decisivo giro della Top Qualy 3 in 8:11.123 riuscendo a regolare di tre decimi il precedente primato del compagno di squadra. Le due auto italiane hanno saputo battere l’Audi n. 16 di Christopher Haase e la Mercedes n. 3 di Dani Juncadella.

Il veterano di Scherer Sport PHX ha avuto la meglio nei confronti dell’iberico che domani guiderà con Lucas Auer, Jules Gounon e Max Verstappen. L’olandese ha effettuato la ‘Top Q2’, il pluricampione del mondo di F1 è riuscito ad accedere alla lotta per la pole senza particolari problemi.

La Ferrari 296 GT3 EVO n. 45 di Thomas Neubauer (REALIZE KONDO RACING with Rinaldi) segue nell’ordine davanti alla Lamborghini Konrad Racing n. 7 di Maximilian Paul ed alla Ford Mustang GT3 EVO n. 64 HRT di Frank Stippler.

Solamente in ottava e nona piazza Thomas Preining (Manthey Porsche n. 911) e Raffaele Marciello (ROWE Racing BMW n. 1), rispettivamente in seconda e prima piazza dopo una lunga lotta durante l’ultima 24 Ore disputata nell’iconica pista tedesca.

160 auto divise in 23 classi sono pronte per prendere il via, domani la competizione inzierà alle 15.00. La diretta è accessibile anche con il commento in italiano grazie al canale YouTube di Sky Sport.

TOP QUALY NURBURGRING RISULTATI

84 PIT SP 9 1 Engstler Red Bull Team ABT Lamborghini Huracan GT3 EVO2 2 51.685 1:15.230 8:11.123 8:11.123 1

130 RUN SP 9 2 Mapelli Red Bull Team ABT Lamborghini Huracan GT3 EVO2 2 0.345 0.345 51.776 49.411 8:11.468 8:11.468 0

16 RUN SP 9 3 Haase Scherer Sport PHX Audi R8 LMS GT3 evo II 2 0.861 0.516 40.219 42.713 1:03.381 10.341 1:45.375 35.673 2:24.846 20.477 28.959 8:11.984 8:11.984 0

3 PIT SP 9 4 Juncadella Winward Racing Mercedes-AMG GT3 2 0.882 0.021 57.544 1:20.157 8:12.005 8:12.005 1

45 PIT SP 9 5 Neubauer REALIZE KONDO RACING with Rinaldi Ferrari 296 GT3 Evo26 2 1.098 0.216 53.354 1:02.987 8:12.221 8:12.221 1

7 RUN SP 9 6 Paul Franz Konrad Lamborghini Huracan GT3 EVO2 2 1.133 0.035 51.127 8:12.256 8:12.256 0

64 RUN SP 9 7 Stippler HRT Ford Racing Ford Mustang GT3 EVO (2026) 2 2.553 1.420 55.063 8:13.676 8:13.676 0

911 PIT SP 9 8 Preining Manthey Racing GmbH Porsche 911 GT3 R (992) Evo26 2 2.816 0.263 49.547 54.799 8:13.939 8:13.939 1

1 RUN SP 9 9 Marciello ROWE RACING BMW M4 GT3 EVO 2 3.133 0.317 47.484 54.011 8:14.256 8:14.256 0

47 PIT SP 9 10 Pittard KCMG Mercedes-AMG GT3 2 3.504 0.371 51.283 1:07.233 8:14.627 8:14.627 1

34 RUN SP 9 11 Thiim Walkenhorst Motorsport Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO 2 4.127 0.623 52.747 8:15.250 8:15.250 0

67 PIT SP 9 12 Vervisch HRT Ford Racing Ford Mustang GT3 EVO (2026) 2 5.021 0.894 45.354 52.239 8:16.144 8:16.144 1