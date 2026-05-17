24h Nürburgring, Engel e Verstappen regalano spettacolo. Mercedes domina a metà gara

Maro Engel e Max Verstappen regalano spettacolo nella notte della 54ma ADAC RAVENOL 24h Nürburgring. Il tedesco e l’olandese, in azione con le due Mercedes AMG GT3 EVO di Winward Racing, si stanno sfidando per il primato nel cuore della notte dopo dodici intense ore.

La vettura n. 80 Team RAVENOL e la n. 3 Verstappen Racing si sono toccate pochi minuti fa a ‘Tiergarten‘, il punto più veloce del tracciato che conclude il lunghissimo ‘Döttinger Höhe’. Verstappen ha respinto l’assalto di Engel, il tedesco ha provato a riprendere il primato dopo aver subito nello stesso punto l’assalto del ‘compagno di squadra’.

I due non sono a caso su due auto differenti: ricordiamo infatti la polemica nata tra il pilota F1 ed il volto ufficiale di Mercedes lo scorso anno dopo il primo test nell’Inferno Verde dell’alfiere di Red Bull per la massima formula.

Alle spalle delle due Mercedes troviamo con un ritardo abissale di oltre 2 minuti sull’Aston Martin Vantage GT3 AMR EVO n. 34 Walkenhorst Motorsport, attualmente in pista con il nostro Mattia Drudi. L’ex vincitore della 24h di Spa resta in vantaggio sulla BMW M4 GT3 EVO n. 99 ROWE Racing e sulla BMW M3 Touring n. 81, iscritta alla specifica classe SP-X.

La Lamborghini n. 84, nonostante l’avvio disastroso segnato da una foratura, è al sesto posto. La Huracan GT3 EVO2 schierata da ABT controlla la Lionspeed GP Porsche n. 24, HRT Ford n. 67 e Dinamic GT Ford n. 54.