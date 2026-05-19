Sergio Baldo: “I riscontri di Marcell Jacobs in allenamento sono molto buoni. La condizione fisica c’è”

L’atletica italiana sta per ritrovare uno dei suoi grandi campioni. Il ritorno in gara di Marcell Jacobs è stato uno dei temi trattati nell’ultima puntata di Sprint Zone, il programma di Ferdinando Savarese sul canale YouTube di OA Sport, che ha visto ospite Sergio Baldo, attuale direttore tecnico delle Fiamme Oro per il settore atletica e dal gennaio 2025 presidente della FIDAL Veneto. Uno sguardo anche al momento dell’atletica azzurra e anche su un altro campione come Mattia Furlani.

Fiamme Oro che stanno puntando molto sui giovani, come si vede dall’arruolamento di Margherita Castellani, Laura Frattaroli, Clarissa Vianelli e Vittorio Ghedina: “Sicuramente è un dato di fatto che l’atletica italiana è fatta di giovani molto promettenti e che stanno ottenendo risultati importanti. Questi ragazzi devono poter crescere per non sbagliare o sbagliare di meno e quindi vanno seguiti nel miglior modo possibile. Da sempre i gruppi sportivi arruolano i giovani ed è sicuramente una sfida. Noi abbiamo deciso anche di arruolare atleti anche in età più avanzata, come il caso di Elisa Molinarolo, che è entrata in un corpo dello Stato dopo le Olimpiadi di Tokyo 2021″.

Il momento dell’atletica italiana, con anche un sistema federale che è decisamente cambiato, soprattutto sul piano politico, rispetto a qualche anno fa e a quello dove era presente lo stesso Baldo: “Io non credo agli aspetti politici nel mondo dello sport. Io credo che ci siano dei punti di vista diversi e io questo l’ho sempre considerato un valore. Potersi confrontare con le persone e soprattutto con quelli che non la pensano come te sia un punto di forza. Io sono cresciuto con le mie idee confrontandomi con quelli che non credevano nelle mie idee. Il modello Fiamme Oro è cresciuto perchè soprattutto all’inizio ho trovato tante persone che erano molto critiche e che non credevano in un sistema non centralistico, visto che noi ci muoviamo sul territorio. Io credo che un consiglio federale debba essere il più eterogeneo possibile, per funzionare bisogna avere anche la trasparenza e la voglia di dire che una cosa si può fare in un altro modo. Mi dicevano che io non ero allineato con il presidente nel mio mandato, ma in realtà, tranne per alcuni aspetti amministrativi, il punto di vista della gestione degli atleti è sempre stato in linea con il presidente. Secondo me è fondamentale che ci sia un confronto all’interno del consiglio federale”.

Su Marcell Jacobs, che debutterà al Meeting di Savona: “Mi sento spesso con Paolo Camossi. Marcell è arrivato a Roma e starà fino al 17 all’Acqua Acetosa per poi spostarsi a Savona nell’esordio nei 100 metri. I riscontri negli allenamenti sono molto buoni. Sta bene e farà una serie di valutazioni all’Istituto di Medicina dello Sport perché è molto che non li fa, anche perché la stagione è molto lunga e terminerà a settembre. La salute c’è, la condizione fisica c’è e dobbiamo trasformare tutto questo in un bel riscontro cronometrico. Dai video Marcell sembra essere in ottime condizioni, ma poi il cronometro è un’altra cosa”.