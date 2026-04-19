La velocità mondiale ha un nuovo fenomeno! Melanie Doggett rasenta gli 11” a 14 anni: fulmine da record

Melanie Doggett ha soltanto 14 anni e ha corso i 100 metri in un perentorio 11.01: si tratta di un tempo semplicemente sensazionale per una ragazza della sua età timbrato al Bill Thorn Invitational (attenzione non è stato consegnato il dato riguardante il vento: si attendono novità in merito, oppure la prestazione non potrà essere ratificata a fini statistici), diventando la seconda minorenne più veloce della storia, ad appena quattro centesimi dal record del mondo U18 detenuto dalla sua connazionale Candace Hill (10.98 nel 2015).

La giovane statunitense difende i colori della Landmark Christian High School e in quel di Fairburn (Georgia) ha battuto di addirittura 1.26 secondi la seconda classificata (Sabrina McGhie, 12.27). Non è una novità assoluta perché lo scorso anno corse i 200 metri in 22.94, diventando la seconda under 14 della storia sul mezzo giro di pista.

Ricordiamo alcuni personali: 7.17 sui 60 metri, 22.80 sui 200 metri, 37.08 sui 300 metri e appunto 11.01 sui 100 metri, dove ha ritoccato di ben 38 centesimi il precedente datato 31 maggio. Si tratta di un chiaro messaggio per la grande velocità internazionale: Melanie Doggett potrebbe davvero fare saltare il banco nel prossimo futuro. La nostra Kelly Doualla ha un paio di anni in più e per il momento vanta un personale di 11.21 con cui la scorsa estate conquistò la medaglia d’oro agli EYOF in quel di Skopje.