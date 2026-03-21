Zaynab Dosso: “Ho fatto un salto a livello mentale, era il mio momento. Adesso focus sui 100 metri”

Zaynab Dosso scala anche l’ultimo gradino del podio e conquista finalmente la tanto agognata medaglia d’oro nei 60 metri piani ai Campionati Mondiali indoor, dopo il bronzo di Glasgow 2024 e l’argento di Nanchino 2025. La sprinter azzurra ha avuto il merito di correre in 7 secondi netti sia la semifinale che la finale, togliendosi la soddisfazione di battere sulla pista di Torun la statunitense Jacious Sears e soprattutto la campionessa olimpica in carica dei 100 metri Julien Alfred (rappresentante di Saint Lucia).

“Quest’anno ho fatto un salto in più a livello mentale e qui sapevo di essere pronta per questo palcoscenico. Dopo il bronzo e l’argento, era il mio momento. Ho saputo aspettare, dico a tutti che si può pensare in grande ma senza illudersi che le cose arrivino subito. La dedica è a me stessa e al mio coach Giorgio Frinolli che mi ha portato a non avere paura delle avversarie, mi ha detto ‘vai e goditela’, e così ho fatto“, dichiara la primatista italiana della specialità.

“Mi sentivo esplosiva, in controllo. Mi ha aiutato il tanto lavoro di quest’inverno e ho tenuto testa alla campionessa olimpica. Batterla mi dà fiducia, vuol dire essere sulla giusta strada, ma non bisogna sedersi sugli allori“, aggiunge la 26enne nata in Costa d’Avorio e cresciuta a Rubiera (in provincia di Reggio Emilia) dopo l’exploit più importante della carriera.

La stella della velocità femminile italiana guarda già avanti e si proietta verso le gare outdoor sui 100 dei prossimi mesi: “Dalla prossima settimana riprenderò ad allenarmi con il focus sulla stagione all’aperto, per vedere cosa posso fare agli Europei di Birmingham. Mi sono emozionata durante l’inno per Nadia, subito dopo la mia gara, e ho realizzato che domani potrò cantarlo anche io“.